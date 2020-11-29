英政府据报预计年底BNO持有者将超过73万人

英国政府今年7月宣布，拥有英国国民（海外）护照（BNO）的港人及其近亲，于明年1月起可申请特别签证，并最多可在英国逗留5年，再定居一年后可申请入籍。英国《每日电讯报》援引政府外泄文件指，BNO申领人数自今年6月起急增，并预计BNO持有人的人数将在今年年底突破73万。

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报导引述内部文件指出，直至今年2月约有35万人持有BNO，截至今年 8 月，BNO持有人已增至40万，并有超过20万份申请等待处理。英国内政部预计，今年底BNO持有人会达至73.3万，比2月激增110%。此外，英国外交部预计将会有 20 万人由香港移民到英国。

报导引述英国政府发言人的话说，“为了履行我们对香港BNO公民的道德和历史承诺，我们将量身定做取得完整英国公民身份的途径，毋须持有BNO护照也可申请。”

据了解，英国政府此前宣布，可以让港人在明年1月前在英国入境时申请“Leave Outside The Rules”（LOTR），取得6个月的居留期以便工作、读书。英国外交部主管亚洲事务的国务大臣亚当斯（Nigel Adams）本月在英国议会下议院接受议员质询时表示，由今年7月至10月中旬为止，已有2116名持有BNO的港人和其近亲、伴侣和18岁以下的子女获批LOTR身份。