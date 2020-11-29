香港单日新增武肺病例突破百宗 不明源头个案累计逾百 专家称已现广泛爆发

武汉肺炎疫情在香港社区爆发的机会增加，香港今(29日)天首次出现第四波疫情的单日新增病例过百宗的情况，在新增的114宗确诊中未知有多少源头不明个案，而在昨日新增的84宗确诊个案中，有27宗源头不明，是三个半月以来的单日新高，亦令源头不明的病例增至96宗，占确诊总数近两成。港府抗疫专家之一的许树昌教授认为，香港已出现「广泛爆发」，现有社区距离措施不足以遏止第四波疫情，促请港府进一步收紧乃疫措施。

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截至昨日，香港累积武汉肺炎确诊个案已达6123宗，过去一周，便累计有563宗，比上一星期增加四倍，显示疫情急速恶化。当中，歌舞群组已扩至417人，成为最大的感染群组，而在持续十天后，仍有蔓延趋势，新近增加病例中，更有确诊教师的家属在其他学校任教而增加互相传染忧虑，现时至少有两间学校因此而停课。

但源头不明个案高企更令当局忧虑，昨日便有一名在米芝莲三星餐厅「8 ½ Otto e Mezzo BOMBANA」工作的男厨师确诊，餐厅现已停业，所有员工亦要检疫，但不知有没有食客受感染。卫生防护中心传染病处主任张竹君昨在记者会上以「非常担心」来形容源头不明(即找不到关联)个案的蔓延情况：「即使是有相关的个案，他们都去过不少地方，可能去教过唱歌呀、跳过舞呀，变咗无相关的个案都可能是在其他地方感染了，中间或有些无病征者未找到，所以找不到关联」。

本身是中文大学讲座教授许树昌认为，新一波武肺病毒随尼泊尔抵港者渗入香港，组酒吧群组传开，再透过歌舞群组急速扩散，现时病毒已广泛扩散至社区，形容为「广泛爆发」，难以追踪接触者，须尽快收紧社交距离措施，以遏止第四波疫情。他建议，尽量居家工作和停课，尽量减少社区和交通工具的人流，并关闭卡拉OK和暂停演唱会等非必要活动，以助尽快减低疫情。

另外，由于香港的疫情均由输入个案引起，许树昌建议加强堵塞，包括从高危地区抵港者，完成14日酒店检疫后，须在第19日进行第三次检测，以进一步减少漏掉长潜伏期的个案。