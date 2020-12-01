国安法寒蝉效应一本反修例纪录没印刷商敢承印

香港国安法生效至今已接近半年，一本在今春已经成书的反修例运动纪录，找了第八家印刷商才够胆出版，因为其他印刷商担心字眼违例触犯国安法。有线电视新闻引述法律学者指，国安法案件仍未开审，很难给予清晰法律意见，什么情况会触犯国安法。全国人大常委谭耀宗就认为，这是律师不熟悉条文，只记录去年修例事件是没有问题的。但谭耀宗本人并非是法律专家

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报道同时指出，国安法生效之后，预订该书的读者很多都没有到邮局取书，有些甚至专程寄电邮指不要书。

这本反修例运动纪录由杨子俊和50多人一起撰写，原定出书的日子，不巧碰上国安法推出。杨子俊说，3、4月已经收完稿，6月开始找印刷商时，有风声指会推港区国安法，数间印刷商都称不想冒险去印。

杨子俊：“写书的人会觉得我们都愿意继续讲、出书，但那时印刷商或者卖书的人都怕，不知道帮我们印书可能会出意外，认识一些律师问过相关意见，都答不到什么。”去到第8间才肯印，“‘光复香港、时化革命’，这个标语在整本书都找不到了，业界更加会（自我）设下看不到的红线。”

有线电视新闻同时指出，另一本专门探讨社会议题的刊物都有同一个疑问，刊物编辑陈先生（化名）说：“7月前我们一直都没有想过，有是哪些可做、哪些不能做，我们没那么快可以划到红线，如果我做了反对者的专访，可能他会判断我危害国家安全，那我们如何抗辩？最后没有刊出。”

他们担心只是记录敏感话题都会违法，问过法律意见，但他们都指无什么用，港大法律学院首席讲师张达明：“我们都无把握如何演绎才是正确，带出法律本身是不够清晰，何时可以清晰呢？我真的不知道，起码未来这数年都会面对不稳定的情况，不知红线最终如何划。”

全国人大常委谭耀宗称：“可能某个律师不熟法例，问多一两个，法律的条文就放了出来，我都收了很多记录黑暴事件的书，有很多图片有这些标语，看不到有何问题，煽惑及出书讲实际情况，等于历史，看不到有什么大问题。”

6月30日港区国安法生效至今，有32人因为这样违法被捕，首宗案件仍然未正式开审。