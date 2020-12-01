疫情严峻林郑收紧限聚令至二人公务员在家工作

香港第四波新冠状肺炎疫情如狼似虎扩散，特首林郑月娥终于在30日宣布加强抗疫措施，从本周三凌晨开始收紧多项社交距离措施，限聚令重新收紧至两人，食肆每枱限两人及堂食只准至晚上10时；公众娱乐场所、卡拉OK等表列处所关闭两周，惟准健身中心、体育场所及美容院增设限制下开放，未全面回复至7月第三波时抗疫水平。

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此外，林郑月娥在记者会上表示，鉴于香港疫情迅速恶化，政府有必要收紧防疫措施至7月时最严格的水平，再次安排大部分政府雇员留在家中工作，以减少社区人流和社交接触，阻止病毒进一步在社区传播。有关措施为期两周，直至下月15日。

相对第三波疫情政府早已采取“辣招”对付，林郑被问到这次加强抗疫措施是否有点太迟，林郑对外界的质疑不以为然。

之前第三波疫情单日确诊未破百时，政府7已要求12类处所暂停业，包括健身中心、美容院及按摩院；连续6日确诊过百后，再宣布关闭体育处所，并一度收紧至全日禁堂食，而政府今次却准许健身中心及体育处所开放，被问到为何两次疫情抗疫措施有异，林郑解释是考虑市民身心健康需要，但规定不得多于2人一组活动并要戴口罩。美容院与按摩院亦可开放，但要遵守更严格限制。政府强制仍营业的表列处所展示“安心出行”码，以便个案追踪。

疫情11月中起急剧恶化，林郑回应政府反应是否太慢时称，疫情来得非常快，过去一周已采取各样措施，虽然将公共卫生及人命安全放首位，但收紧措施有代价，亦须考虑疫情发展至什么阶段，“不觉得（政府反应）特别快或特别慢”，又称“往往做评论的是比较易”。

林郑形容疫情非常严峻，患者遍布全港且社交活动频繁，周末与专家开会后，政府认为须即时采取严厉措施，未来两周关键，吁市民忍耐。继酒吧及夜总会等关闭后，游戏机中心、游乐场所、卡拉OK、公众娱乐场所、麻将天九耍乐处所及泳池周三凌晨起关闭两周，限聚令由4人收紧至2人，食肆每枱由4人减至2人，堂食提前2小时至晚上10时结束，入座率等限制不变。公务员亦将在家工作，只会提供紧急和必须的公共服务。

政府抗疫专家顾问、中大呼吸系统科讲座教授许树昌告诉明报，暂未见涉健身中心及美容院的大型传播，认为防疫措施要精准，故健身时戴口罩、2人一组下，维持营运相对安全。至于禁晚市堂食，他说难以实行，因不少夜班市民需外出用膳，在门外排队等外卖亦有聚集风险，2人一枱做法合适，认为最新措施“去得几尽（相当到位）”、“算是如此”。

明报同时引述呼吸系统科专科医生梁子超认为，最新措施与第三波相若，他亦表示难禁堂食，上次推行“已出事”，如市民对晚市有需求，禁堂食亦难解决问题。至于没关闭健身中心及美容院，他认为这两类场所是否关闭对控疫影响不大，2人一组及戴口罩“勉强可接受”，关键在于当局有否加强巡查及执法。

餐饮联业协会会长黄家和称，12月是餐饮业生意旺季，过往可做110亿元生意，收紧措施下料生意跌六成，损失60亿至70亿元，相信若餐厅经营受压，或会如第三波疫情般暂停营业、员工停薪留职。健身搏击运动业界大联盟召集人柯专鼎欢迎有关措施，但表示政府要厘清“2人一组”定义，是只许单对单训练，还是可6人一班，再分开2人一组练习。他说若只容许单对单训练，对业界有极大影响，“比关门更惨”。

另外，林郑提到新一波疫情很多患者没病征。明报报道指，10月共236宗确诊，输入个案近七成，达161宗；整体148名患者没病征，比例为62.7%。11月则以本地或相关个案为主，截至11月29日公布，该月累计915宗确诊，338人无病征，占36.9%，较上月跌25.8百分点；输入个案跌至183宗，占该月确诊个案约两成。