黎智英等“壹传媒”3位高层遭通宵扣留 日本舆论关注周庭的命运

香港商人黎智英担任主席的壹传媒集团，在香港和台湾分别拥有多个媒体，除了台湾壹电视之外，还包括苹果日报香港版和台湾版、壹周刊香港版和台湾版、免费报爽报香港版和台湾版，以及其他多份刊物

香港“壹传媒”创办人黎智英、集团总裁周达权、行政总监黄伟强等3人被控诈骗罪，12月2日中午到香港警署返回报到。据香港01等港媒报导，3人被通宵扣留，预计3日早上将在西九龙法院出庭聆讯。而同一天被判刑的周庭等人的命运受到了日本媒体关注。

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中央社香港消息：香港警方今年8月开始高调逮捕黎智英与“壹传媒”集团4名高层人员，以及前“香港众志”成员周庭、“香港故事”成员李宇轩等10人，指控他们涉嫌“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，及“串谋欺诈”等罪。

据报导，除了黎智英等3人遭通宵扣留之外，李宇轩因涉嫌偷渡被广东海警拘捕，目前仍被拘留于深圳；周庭则因涉去年6月21日包围警总案件在2日遭判刑入狱，未能到警署报到，其馀5人均获准保释。

同一天，被称为香港“民主女神”的前“香港众志”核心成员周庭，被法院判处入狱10个月。由于周庭日文流利，也经常利用推特向日本发声，各大日媒相当关注这一判决。

日本每日新闻发自台北的报导指出，能把香港的嫌犯引渡给中国当局的港区国安法威力巨大，上路施行5个月已几乎完全抑制示威游行，“香港民主派面临毫无办法的状况”。

日本经济新闻报导，虽然周庭等人被认定参与煽动及违法集会等行为，是在港区国安法今年7月上路前发生，但香港法院透过严惩知名民运人士，有可能让寒蝉效应在社会发酵。

日本产经新闻报导，日本共产党委员长志位和夫说，香港法院今天判处民主运动人士黄之锋、周庭及林朗彦实刑，这是强行实施港区国安法下的新镇压措施，要对中国领导核心表达强烈抗议，并强烈要求立即停止在香港的野蛮镇压。