借去丹麥開會之機 香港民主黨前立法會議員許智峯宣布流亡海外

香港民主黨前立法會議員許智峯周四通過臉書宣布他決定流亡海外，並退出香港民主黨。許智峯是繼目前身在英國的羅冠聰之後，又一名流亡海外的前香港立法會議員。

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今年11月，香港政府按照中國全國人大常委會的決定，宣布4名民主派議員喪失議席，泛民議員集體辭職，其中就包括許智峯。

許智峯11月30日以公務理由前往丹麥，他起初再三強調自己是在當地出席有關氣候變化的活動，並對媒體表示不會尋求庇護，計畫12月4日返港。

《香港01》引述不具名消息稱：許智峯父母丶妻子和兩名幼年兒女在12月2日傍晚乘坐飛機離開香港，觸發外界猜測他有計畫長期離港。

許智峯在臉書說：他短期內會先到英國，但暫時還未決定在哪個國家停留，先要安頓家人，他說自己沒有尋求庇護，強調“家只有香港”。

許智峯還在臉書上表示：“我有一項個人的堅持：流亡不是移民。我永遠不會移民，永遠無法在另一個地方落地生根，我的家只有香港。這也是我沒有尋求任何國家的庇護落腳的一個原因。我寧願四處漂泊着，等待回家的一天。我已下定決心，我必定會回家，在光復後的香港，與大家在煲底流淚相擁。”

許智峯在社交網站還表示，離開香港後，手機傳來市民好友一句又一句“求你千萬別回來”，“這種傷痛，我不懂以筆墨形容，亦強忍不了淚水”。

今年38歲的許智峯2016年開始擔任立法會議員，在議會中以較激烈的手法去表達訴求，被視為“民主黨的改革派”。他目前在香港正面對九項刑事罪行，包括與去年“反送中”運動以及立法會就《國歌法》發生衝突的案件。他要定期到警署報到，但他獲準保釋，並得到法庭許可可以因公務理由出境。

許智峯在丹麥與國會議員會面時，呼籲歐洲多國仿效美國制裁侵犯香港人權的人士，以及協助香港的示威者移居，他的言行被香港建制派議員及媒體視為違反港區《國安法》。