借去丹麦开会之机 香港民主党前立法会议员许智峯宣布流亡海外

香港民主党前立法会议员许智峯周四通过脸书宣布他决定流亡海外，并退出香港民主党。许智峯是继目前身在英国的罗冠聪之后，又一名流亡海外的前香港立法会议员。

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今年11月，香港政府按照中共全国人大常委会的决定，宣布4名民主派议员丧失议席，泛民议员集体辞职，其中就包括许智峯。

许智峯11月30日以公务理由前往丹麦，他起初再三强调自己是在当地出席有关气候变化的活动，并对媒体表示不会寻求庇护，计划12月4日返港。

《香港01》引述不具名消息称：许智峯父母丶妻子和两名幼年儿女在12月2日傍晚乘坐飞机离开香港，触发外界猜测他有计划长期离港。

许智峯在脸书说：他短期内会先到英国，但暂时还未决定在哪个国家停留，先要安顿家人，他说自己没有寻求庇护，强调“家只有香港”。

许智峯还在脸书上表示：“我有一项个人的坚持：流亡不是移民。我永远不会移民，永远无法在另一个地方落地生根，我的家只有香港。这也是我没有寻求任何国家的庇护落脚的一个原因。我宁愿四处漂泊着，等待回家的一天。我已下定决心，我必定会回家，在光复后的香港，与大家在煲底流泪相拥。”

许智峯在社交网站还表示，离开香港后，手机传来市民好友一句又一句“求你千万别回来”，“这种伤痛，我不懂以笔墨形容，亦强忍不了泪水”。

今年38岁的许智峯2016年开始担任立法会议员，在议会中以较激烈的手法去表达诉求，被视为“民主党的改革派”。他目前在香港正面对九项刑事罪行，包括与去年“反送中”运动以及立法会就《国歌法》发生冲突的案件。他要定期到警署报到，但他获准保释，并得到法庭许可可以因公务理由出境。

许智峯在丹麦与国会议员会面时，呼吁欧洲多国仿效美国制裁侵犯香港人权的人士，以及协助香港的示威者移居，他的言行被香港建制派议员及媒体视为违反港区《国安法》。