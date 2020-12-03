林郑反口拒修订特首贪污条例辩称中央自会“适当行动”

特首林郑月娥“竞选”时曾扬言将《防止贿赂条例》扩大规管至行政长官，然而最近被问到为何至今尚未见修订条例工作时，林郑却将皮球踢给中央，辩称基本法已列明中央与特首关系，特首需向中央人民政府负责，强调中央若认为特首有不当地方，“当然会采取适当的行动”，但对于中央会采取什么形式的行动，她不便揣测。林郑是在12月1日出席行政会议前见记者时，发表上述的讲话。

广告 继续浏览后续

换言之，包括廉政公署在内，香港没有一个执法机关、没有一条法律可以对特首贪污的指控进行调查或检控，一切都要视乎中共最高领导人说了算。

林郑月娥在2017年“竞选”时曾扬言一旦当选，将修订《防止贿赂条例》第 3 （公职人员索取及接受利益）及第 8 条（与政府进行事务往来时，对公职人员提供利益的适用范围）适用至特首，惟林郑任期内发表的四份施政报告均没有兑现承诺。

事实上，NOW电视新闻日前播出林郑月娥的专访，林郑首次公开表明在任期内，不会完成将《防止贿赂条例》扩大至包含行政特首中的修订，更指已厘清及学习“特区政治体制里面，行政长官嘅宪制地位同身分”，又表示如果现任行政长官有触犯贿赂行为，相信中央人民政府一定会处理，强调行政长官“由中央人民政府委任，亦都要向中央人民政府负责”。

南华早报去年年 1 月引述消息指，林郑月娥曾向北京提出收紧《防止贿赂条例》，确保行政长官所得的收益并非属于受贿所得。然而，报道引述消息人士指出北京不接受有关修改，指北京认为以立法成立委员会审批行政长官可收受的利益，会令行政长官屡因政治引起被检控的情况。

而政务司司长张建宗去年回应公民党郭荣铿的质询时，亦提出现时条例已对行政长官有足够规管，相信有关规管不存在空隙，加上行政长官在基本法下有独特地位，有关修订涉及复杂的宪制、法律及运作问题。

民主党前立法会议员黄碧云早于2015年，已向立会提出无约束力议案，要求政府将《防止贿赂条例》中有关公职人员收受利益的条文适用范围扩大至特首。黄碧云接受香港网媒立场新闻查询时不讳言，从现时特首可借用特首之权DQ立法会议员、削弱立法会监察政府的职能，如此本末倒置的做法可推断出，中央可轻易透过特首之手“直接钳制香港”，控制本港形势。黄续认为，林郑向来自视过高、拒听民意，不惜选择推翻当年的承诺亦要握权在手。

前行政长官曾荫权2017 年“公职人员行为失当罪”罪成入狱；前行政长官梁振英亦被指涉收取 UGL 澳洲公司 5000 万元而受社会争议，令社会关注《防止贿赂条例》是否无法涵盖行政长官收受贿赂的罪行。