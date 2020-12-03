港傳媒大亨黎智英被控詐騙罪未得保釋，或將被拘押至明年四月再審

香港傳媒大亨、蘋果日報創辦人黎智英2020年12月2日在西九龍裁判法院出庭，被以詐騙罪民指控收押，至明年四月再審。

香港抗爭運動領袖人物、前香港眾志組織骨幹成員黃之鋒、周庭及鄭朗彥被判刑入獄的同一天， 香港傳媒大亨黎智英周四（2日）因詐騙指控，被西九龍裁判法院宣布臨時拘押，直到明年四月。其友人何俊仁先生為他爭取保釋，未得成功。

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周四，與黎智英同時被提堂的還有《壹傳媒》另外兩名高管： 營運總裁周達權和行政總監黃偉強。法新社引述法庭文件指出，他們被指控的罪名涉及旗下《蘋果日報》的社址。該社址被認為用於租約沒有提及的用途。

周達權及黃偉強兩人當天均獲準保釋，而黎智英的保釋申請則被拒絕。

本人是大律師的何俊仁先生對此項司法裁決十分不理解，他向本台表示：

何俊仁：現在（情況）我也不大清楚，因為我不是他本人的律師。但看來，（指控）主要是說他可能違反了一些契約的條款。

在香港，其實常常會有這樣的指控。很多都是按照民事（訴訟）處理。如果採取刑事（訴訟）就不那麼簡單。所以，今天起訴的時候，相關調查還沒有完成，還需要幾個月。這很奇怪。這樣的起訴其實非常複雜，商業詐騙案很複雜。

法廣：調查雖然還沒有結束，但法庭已經裁定要將他拘押明年四月……

何俊仁： 這非常不正常。我們覺得是不應該的。起碼是……一般來說，調查沒結束的時候，不會起訴。即便是怕他離開香港而起訴，也可以定一些條件，不讓他離開。但沒有理由把他關起來幾個月。我很少見到這樣的情況。

法廣：最近香港司法部門不斷對近年來抗爭運動的一些人物起訴或判刑。香港司法體系在何種程度上如今還能夠獨立裁決？

何俊仁：我相信他們現在面對很大壓力。但是，幸好在結構上，法庭基本上——我只能說基本上——相對獨立。所以，很多反送中案件中，起碼有一半罪名（被裁定）不成立，很多人獲得無罪釋放。所以，法庭還是相對比較可以依賴的。當然，也不能一概而論，因為政治壓力確實很大。尤其是相關國安的案件，會用國安指派的法官。我相信，這些大都是比較保守、比較嚴謹的（法官），就是說他們會寧緊勿松。所以大家會看到（很難）保釋的情況，我對此很驚訝。

黎智英因近年來支持香港社會的抗爭運動，而被北京看作是“叛徒”。今年8月10日，他已經因為涉嫌抵觸港版國安法而一度被捕。他也被指控參與未經批準的集結活動等等。

黎智英12歲時與家人逃亡香港，歷經磨練，得以創業立足。他表示1989年中國大學生的民主運動改變了他的政治觀點，於翌年創辦壹傳媒。他今年六月接受法新社採訪時曾自稱是”麻煩製造者“。他表示，他當年兩手空空來到香港，他的全部所有都是香港的自由所賜，他願意為自由而戰，作為回報。