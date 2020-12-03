罗冠聪周永康纽时撰文呼吁拜登续向中共施压

11月23日，民主活动人士（左起）周庭、林朗彦、黄之锋在香港出庭前。 (纽约时报刊登罗冠聪和周永康的文章配图)

在黄之锋、周庭和林朗彦三人因非法包围警察总部而被判入狱之际，他们的“民主战友”罗冠聪和周永康则在纽约时报撰文，呼吁美国总统当选人拜登继续向中共施压。

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罗、周的文章表示，尽管三名战友被判入狱，他们仍将尽自己所能继续反对中国威权扩张活动，但这需要来自本土和世界的支持，尤其是美国。他们呼吁拜登继续批评中共政权，并制定将人权放在最重要位置的对华政策。

文章指出，黄之锋等人因触犯公安条例而被判入狱，但自6月30日开始，更严厉的国安法已在香港生效。有12人今年8月因为试图逃离香港而被中国扣留至今，连要求律师的权利都被剥削。像我们这一群民主活跃分子，因被通缉而流亡海外，我们在香港的同志则需要面对监禁和打压，但我们仍毫不畏缩的对抗中国专权政治的扩张而奋战到底，并同时维护香港硕果仅存的自由。不过我们需要来自全世界的政府、商界、大学、劳工组织和非政府组织的支持。

倘非如此，将有更多民主活跃分子以及更重要的民主价值遭到牺牲。香港是对抗北京专权主义的前线，在这里发生的一切，将影响每一位关心自由前途的人，尤其是北京正向全世界输出用作打压用途的高科技。

准备接班的拜登政府不但必须继续批评中共政权，并需要有勇气地拟定一个以人权为最高准则的新中国政策，只有这样美国才可以维持其全球领导地位，一个对自由、民主、平等和多边主义作出承诺的领导地位。

文章指出，2019年6月当时刚夺得民主党总统候选人资格的拜登在推特上写道：“数以万计香港人走上街头争取中国政府答允的公民自由和自主，他们所展示的勇气是令人鼓舞的，而且全世界都在看着，我们所有人必须联手一起支持民主的原则和自由。”拜登现在成功当选，我们要求他兑现他的情怀（sentiment）。

今夏中共政府在香港实施一项影响深远而且极富惩罚性的国安法，在此法下，至今已有多宗示威者被捕事件，甚至连温和的民主派议员也被DQ出局，被视为不够爱国的教师则遭到惩罚。

文章指出，下一步的目标相信将会是香港的法官、区议员、公务员甚至学生学童。特首林郑月娥在施政报告中表示，必须灌输香港学生“正面的价值”，包括“对国家、民族和社会的身分认同”。

过去几年，特朗普政府采取多项行动回应中国对香港的打压，例如终止香港的特别贸易地位、制裁剥削港人人权自由的中港官员。世界其他的领袖、不同的劳工组织和商界也开始重新评估他们过去错误的中国安排，不少人甚至质疑短期的经济好处是否能够抵偿长远的损失。

向中国入口货加税，调查中共对美国校园的资助以及统战部门在美的活动，这些都可以对中国领导层提出警告，他们已经违反了全球的规则，而且将不再得到容忍。但至今这些努力并没有导致中共有任何实质上的改革。

我们希望拜登政府能够审视和改革港人向美寻求政治庇护的政策，进一步调查打击香港民主的人，新上任的政府同时需要采取果断性的决定，保护新疆和西藏的少数民族，加强与台湾的外交关系。

罗冠聪和周永康最后在文章中指出，华府必须拟定一个中国政策，将人权提高到最高地位，但同时需要照顾到其他紧急的议题，包括环保、劳工权益和自由贸易。这样不但可以继续向外宣示美国对人权或对香港民主强而有力支持的一个讯号，而且更是对世界所有希望自由的人的一个支持。