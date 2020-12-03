許智峯聲明流亡海外但將繼續為香港發聲

香港中西區區議會中環選區議員及前香港香港島選區立法會議員許智峯12月3號通過社交媒體臉書宣布正式流亡，並退出香港民主黨。他在聲明中鼓勵港人在每個公民的崗位上，做力可能及的反抗，他同時也表示自己將繼續為香港發聲，讓全世界繼續聽到香港人掙紮中的吶喊，在外地自由的空氣中，換取香港人應有的言論自由，繼續拉闊香港的國際戰線。許智峯曾在11月被控涉嫌在立法會國歌法三讀期間潑臭水事件相關，與其他香港議員遭警方逮捕。

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許智峯在臉書上發表聲明全文如下：

“2020年12月3日，我剛結束一連三日的丹麥外訪，在此正式宣布流亡，並退出香港民主黨，暫別香港。

離開香港，聽著一個又一個戰友被捕，判監的消息，手機傳來市民、好友一句又一句「求你千萬別回來」，這種傷痛，我不懂以筆墨形容，亦強忍不了淚水。

去年反送中與香港人一起出生入死，在議會奮力抵抗，現在回想，彷如隔世。國安惡法生效後，香港正式墮入港共暴政的統治，很多香港人問：我們仍可做什麼？答案是：在每個公民的崗位上，做力可能及的反抗。

自國安惡法生效後，至最近離開立法會，我每一刻也在問自己，我仍可為香港做什麼？我曾百般掙紮，希望像去年般再在街頭抗爭，刑責也豁出去了。我亦曾嘗試儘力留在殘喘的議會，用僅余的身位與暴政周旋。

如今以上都不太可能做到時，我作為香港人，在我的崗位力所能及的反抗，就是繼續為香港發聲，讓全世界繼續聽到香港人掙紮中的吶喊，在外地自由的空氣中，換取香港人應有的言論自由，在政權手中搶回香港的言論主導權，與阿聰等流亡手足攜手，拉闊香港的國際戰線。

相比起留在香港、在苦難中仍奮鬥的手足，戰友及年青人，我在外頭實在不配任何嘉許，只想你們知道，你們為香港的自由所犧牲的，是我背負一生，要為香港奮鬥下去的理由，我會以為香港人的自由打拚為我的畢生志業。我們互相答應大家，無論如何都不放棄，好嗎？

我有一項個人的堅持：流亡不是移民。我永遠不會移民，永遠無法在另一個地方落地生根，我的家只有香港。這也是我沒有尋求任何國家的庇護落腳的其中一個原因。我寧願四處漂泊著，等待回家的一天。我已下定決心，我必定會回家，在光復後的香港，與大家在煲底流淚相擁。

流亡決定倉促，目前我仍未決定在哪個國家停留，亦要先安頓家人，計畫家庭、小朋友的未來、生計等現實問題。我知道這是奢侈的，因為很多苦難中的手足根本談不上有什麼未來。

我在此感謝對我贈上祝福，鼓勵的人，所有議會同事、公民社會的好友、黨友，及一起打拚過的職員同事。曾與大家一起奮鬥過，與有榮焉。我答應大家，為了香港，我會好好活下去。你們也請保重，不舍暫別。

一息尚存，抗爭到底

光復香港，時代革命

智峯謹上“

許智峯臉書上11有18號標註小編髮布的消息稱：許智峯今早被警方上門拘捕，被指他分別於5月28及6月4日與立法會會議廳及會議室內將帶有臭味的液體潑向地下，及違反權利及特權條例第17C蔑視罪及侵害人生罪拘捕……警方指其行為引起騷亂，令到會議中斷或有可能中斷，又指令到立法會主席梁君彥煩躁不安，精神受挫。據知，許智峯現被送到西區警署接受調查。

據香港媒體當天報道，香港警方清晨拘捕香港前立法會議員朱凱迪、陳志全、許智峯3人，他們均涉嫌與立法會國歌法三讀期間潑臭水事件相關。

香港警方證實當日拘捕3人，涉嫌與今立法會會議期間，向主席台方向扔下或潑出發出惡臭的液體有關。

報道稱，在此之前，朱凱廸、許智峯、尹兆堅、黃碧雲等8名“泛民”議員及助理，分別於11月1日及2日被捕，他們被指於今年5月8日在立法會內務委員會會議中妨礙立會人員執行職務，涉嫌違反《立法會（權力及特權）條例》，於本月6日在西九龍法院提訊。法庭將案件押後至明年2月11日再訊，各被告准以現金1000港元保釋。