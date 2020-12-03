许智峯声明流亡海外但将继续为香港发声

香港中西区区议会中环选区议员及前香港香港岛选区立法会议员许智峯12月3号通过社交媒体脸书宣布正式流亡，并退出香港民主党。他在声明中鼓励港人在每个公民的岗位上，做力可能及的反抗，他同时也表示自己将继续为香港发声，让全世界继续听到香港人挣扎中的呐喊，在外地自由的空气中，换取香港人应有的言论自由，继续拉阔香港的国际战线。许智峯曾在11月被控涉嫌在立法会国歌法三读期间泼臭水事件相关，与其他香港议员遭警方逮捕。

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许智峯在脸书上发表声明全文如下：

“2020年12月3日，我刚结束一连三日的丹麦外访，在此正式宣布流亡，并退出香港民主党，暂别香港。

离开香港，听著一个又一个战友被捕，判监的消息，手机传来市民、好友一句又一句「求你千万别回来」，这种伤痛，我不懂以笔墨形容，亦强忍不了泪水。

去年反送中与香港人一起出生入死，在议会奋力抵抗，现在回想，彷如隔世。国安恶法生效后，香港正式堕入港共暴政的统治，很多香港人问：我们仍可做什么？答案是：在每个公民的岗位上，做力可能及的反抗。

自国安恶法生效后，至最近离开立法会，我每一刻也在问自己，我仍可为香港做什么？我曾百般挣扎，希望像去年般再在街头抗争，刑责也豁出去了。我亦曾尝试尽力留在残喘的议会，用仅余的身位与暴政周旋。

如今以上都不太可能做到时，我作为香港人，在我的岗位力所能及的反抗，就是继续为香港发声，让全世界继续听到香港人挣扎中的呐喊，在外地自由的空气中，换取香港人应有的言论自由，在政权手中抢回香港的言论主导权，与阿聪等流亡手足携手，拉阔香港的国际战线。

相比起留在香港、在苦难中仍奋斗的手足，战友及年青人，我在外头实在不配任何嘉许，只想你们知道，你们为香港的自由所牺牲的，是我背负一生，要为香港奋斗下去的理由，我会以为香港人的自由打拼为我的毕生志业。我们互相答应大家，无论如何都不放弃，好吗？

我有一项个人的坚持：流亡不是移民。我永远不会移民，永远无法在另一个地方落地生根，我的家只有香港。这也是我没有寻求任何国家的庇护落脚的其中一个原因。我宁愿四处漂泊著，等待回家的一天。我已下定决心，我必定会回家，在光复后的香港，与大家在煲底流泪相拥。

流亡决定仓促，目前我仍未决定在哪个国家停留，亦要先安顿家人，计划家庭、小朋友的未来、生计等现实问题。我知道这是奢侈的，因为很多苦难中的手足根本谈不上有什么未来。

我在此感谢对我赠上祝福，鼓励的人，所有议会同事、公民社会的好友、党友，及一起打拼过的职员同事。曾与大家一起奋斗过，与有荣焉。我答应大家，为了香港，我会好好活下去。你们也请保重，不舍暂别。

一息尚存，抗争到底

光复香港，时代革命

智峯谨上“

许智峯脸书上11有18号标注小编发布的消息称：许智峯今早被警方上门拘捕，被指他分别于5月28及6月4日与立法会会议厅及会议室内将带有臭味的液体泼向地下，及违反权利及特权条例第17C蔑视罪及侵害人生罪拘捕……警方指其行为引起骚乱，令到会议中断或有可能中断，又指令到立法会主席梁君彦烦躁不安，精神受挫。据知，许智峯现被送到西区警署接受调查。

据香港媒体当天报道，香港警方清晨拘捕香港前立法会议员朱凯迪、陈志全、许智峯3人，他们均涉嫌与立法会国歌法三读期间泼臭水事件相关。

香港警方证实当日拘捕3人，涉嫌与今立法会会议期间，向主席台方向扔下或泼出发出恶臭的液体有关。

报道称，在此之前，朱凯廸、许智峯、尹兆坚、黄碧云等8名“泛民”议员及助理，分别于11月1日及2日被捕，他们被指于今年5月8日在立法会内务委员会会议中妨碍立会人员执行职务，涉嫌违反《立法会（权力及特权）条例》，于本月6日在西九龙法院提讯。法庭将案件押后至明年2月11日再讯，各被告准以现金1000港元保释。