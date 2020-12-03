黃之鋒周庭入獄佩洛西“令人震驚”彭定康“香港鎖上手銬”

前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及主席林朗彥，因去年6月21日參與包圍警察總部，被判囚7至13.5月不等，事件引起國際社會關注。美國眾議院議長佩洛西表示，判決“令人震驚（appalling）”，批評不公審判反映北京政府不遺餘力地消滅異見，並摧毀港人本應享有的自由及自治，美國國會嚴重關注事件。最後一任港督彭定康則形容事件等同“中國決意將香港鎖上手銬”。

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歐盟外交事務發言人Nabila Massrali表示，3人被判刑顯示香港民主聲音空間縮窄，強調必須確保港人有基本自由，包括和平集會，又指歐盟成員國外長將於下周一討論有關香港事項。

佩洛西發表聲明指出，中國重判這些年輕民主鬥士令人震驚，如此不公的審判清楚顯明北京會不惜一切消滅異見及摧毀允諾港人享有的自由和真正自治。她又說，美國參眾兩院的民主共和兩黨議員，對黃之鋒疑在獄中受到苛待 – 包括單獨囚禁，仍感深切關注。國會同時憂心中國可能加控這些抗爭者更多罪名，令他們面對更長刑期。

佩洛西說，美國國會一直齊聲捍衛受中國壓迫的人及支持港人的自由、公義和真正自治，“我們呼籲全球熱愛自由的人與我們一起譴責這不公判刑和中國對港人的廣泛攻擊”。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）共同主席、共和黨籍參議員魯比奧也透過聲明表示，黃之鋒等人遭判刑一事，讓世人憶起港人所擁有的勇氣與毅力，也提醒外界港府違背對人民的承諾。魯比奧指出，若港府是用這種方式對待高知名度民運人士，國際社會應密切關注同樣面對司法審訊的數千名港人及被控以國安法的人士，又會遭受何等對待。

民主黨籍參議員範霍倫則推文說，香港、中國領導階層雖已遭今年7月實施的“香港自治法”制裁，“但離工作結束還早得很”。他指出，美國必須持續為像黃之鋒、周庭和林朗彥的民運人士奮鬥。

黃之鋒去年9月曾與羅冠聰、何韻詩等訪美，遊說美國國會儘快通過《香港人權及民主法案》， 表明通過有關法案是要向北京發出強烈訊息，打壓港人自由不止是香港之事，也與美國息息相關，表明美國全力支持香港人爭取正義和自由。

在英國，多位英國國會議員和人權組織“香港監察”發表聲明，對針對黃之鋒、林朗彥和周庭的極重判刑，作出譴責。彭定康也回應指，三人被判監是展示“中國決意將香港鎖上手銬”的嚴肅例證。他期望國際社會能像就12位送中港人事件，向林鄭月娥發出公開信的155位、來自18個國家的國會議員，與港人站在一起。

英國國會議員、自由民主黨外交事務發言人Layla Moran亦指，他們與羅冠聰、正在流亡的人士站在一起，一起呼籲即時釋放黃之鋒、林朗彥和周庭。她指，將三位“勇敢的年輕人”囚禁完全是“冤假錯案（a total miscarriage of justice）”。

英國上議院議員奧爾頓勳爵指出，三位年輕人出色勇敢，理應獲得欣賞和支持，而非囚禁，今次的不公判刑是中國共產黨對香港的駭人專制主義例子，國際社會需要強烈回應。他認為是時候針對北京及其在香港政府的代理人，作出制裁，他批評這班中共的代理人摧毀香港的自由、高度自治、踐踏《中英聯合聲明》的承諾。

英國人權組織“香港監察”總監帕德森（Johnny Patterson）則指出，今次的判刑成為日後非法集會判刑的先例，情況極之令人驚恐，認為這是明顯違反和平集會的基本權利。

香港民主委員會亦發聲明表示，對今次黃之鋒等人的判刑感到“心碎（heartbroken）”，並譴責法院作出重判，認為今次重判令人質疑香港司法制度的公正性和獨立性。

聲明亦批評北京和林鄭利用法院對外傳遞“服從，否則把你青春最好的部份花在牢獄中的訊息，認為中共已準備以任何代價，包括不措抹去一整代香港人來維持其權力和控制，促請美國和國際社會一同譴責今次判決。

香港律政司晚上發稿稱案件的司法程序尚未完成，故現階段不會就此評論，惟指“荒謬要求”要立即釋放被告的人，不但“不尊重香港的司法制度”，更是“罔顧”三人認罪的事實，並指特區政府“致力維護法治”。

聲明中，律政司不點名批評不同組織對判決的回應是“以偏概全的攻擊”及“毫無根據的指責”，並“完全漠視案件的事實和情況”，指此舉“不恰當也不理智”。律政司更稱不同組織若企圖對香港司法及法律制度“施加不當影響”，“只會徒勞無功”。