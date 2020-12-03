黄之锋周庭入狱佩洛西“令人震惊”彭定康“香港锁上手铐”

前香港众志秘书长黄之锋、成员周庭及主席林朗彦，因去年6月21日参与包围警察总部，被判囚7至13.5月不等，事件引起国际社会关注。美国众议院议长佩洛西表示，判决“令人震惊（appalling）”，批评不公审判反映北京政府不遗余力地消灭异见，并摧毁港人本应享有的自由及自治，美国国会严重关注事件。最后一任港督彭定康则形容事件等同“中国决意将香港锁上手铐”。

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欧盟外交事务发言人Nabila Massrali表示，3人被判刑显示香港民主声音空间缩窄，强调必须确保港人有基本自由，包括和平集会，又指欧盟成员国外长将于下周一讨论有关香港事项。

佩洛西发表声明指出，中国重判这些年轻民主斗士令人震惊，如此不公的审判清楚显明北京会不惜一切消灭异见及摧毁允诺港人享有的自由和真正自治。她又说，美国参众两院的民主共和两党议员，对黄之锋疑在狱中受到苛待 – 包括单独囚禁，仍感深切关注。国会同时忧心中国可能加控这些抗争者更多罪名，令他们面对更长刑期。

佩洛西说，美国国会一直齐声捍卫受中国压迫的人及支持港人的自由、公义和真正自治，“我们呼吁全球热爱自由的人与我们一起谴责这不公判刑和中国对港人的广泛攻击”。

美国国会及行政部门中国问题委员会（CECC）共同主席、共和党籍参议员鲁比奥也透过声明表示，黄之锋等人遭判刑一事，让世人忆起港人所拥有的勇气与毅力，也提醒外界港府违背对人民的承诺。鲁比奥指出，若港府是用这种方式对待高知名度民运人士，国际社会应密切关注同样面对司法审讯的数千名港人及被控以国安法的人士，又会遭受何等对待。

民主党籍参议员范霍伦则推文说，香港、中国领导阶层虽已遭今年7月实施的“香港自治法”制裁，“但离工作结束还早得很”。他指出，美国必须持续为像黄之锋、周庭和林朗彦的民运人士奋斗。

黄之锋去年9月曾与罗冠聪、何韵诗等访美，游说美国国会尽快通过《香港人权及民主法案》， 表明通过有关法案是要向北京发出强烈讯息，打压港人自由不止是香港之事，也与美国息息相关，表明美国全力支持香港人争取正义和自由。

在英国，多位英国国会议员和人权组织“香港监察”发表声明，对针对黄之锋、林朗彦和周庭的极重判刑，作出谴责。彭定康也回应指，三人被判监是展示“中国决意将香港锁上手铐”的严肃例证。他期望国际社会能像就12位送中港人事件，向林郑月娥发出公开信的155位、来自18个国家的国会议员，与港人站在一起。

英国国会议员、自由民主党外交事务发言人Layla Moran亦指，他们与罗冠聪、正在流亡的人士站在一起，一起呼吁即时释放黄之锋、林朗彦和周庭。她指，将三位“勇敢的年轻人”囚禁完全是“冤假错案（a total miscarriage of justice）”。

英国上议院议员奥尔顿勋爵指出，三位年轻人出色勇敢，理应获得欣赏和支持，而非囚禁，今次的不公判刑是中国共产党对香港的骇人专制主义例子，国际社会需要强烈回应。他认为是时候针对北京及其在香港政府的代理人，作出制裁，他批评这班中共的代理人摧毁香港的自由、高度自治、践踏《中英联合声明》的承诺。

英国人权组织“香港监察”总监帕德森（Johnny Patterson）则指出，今次的判刑成为日后非法集会判刑的先例，情况极之令人惊恐，认为这是明显违反和平集会的基本权利。

香港民主委员会亦发声明表示，对今次黄之锋等人的判刑感到“心碎（heartbroken）”，并谴责法院作出重判，认为今次重判令人质疑香港司法制度的公正性和独立性。

声明亦批评北京和林郑利用法院对外传递“服从，否则把你青春最好的部份花在牢狱中的讯息，认为中共已准备以任何代价，包括不措抹去一整代香港人来维持其权力和控制，促请美国和国际社会一同谴责今次判决。

香港律政司晚上发稿称案件的司法程序尚未完成，故现阶段不会就此评论，惟指“荒谬要求”要立即释放被告的人，不但“不尊重香港的司法制度”，更是“罔顾”三人认罪的事实，并指特区政府“致力维护法治”。

声明中，律政司不点名批评不同组织对判决的回应是“以偏概全的攻击”及“毫无根据的指责”，并“完全漠视案件的事实和情况”，指此举“不恰当也不理智”。律政司更称不同组织若企图对香港司法及法律制度“施加不当影响”，“只会徒劳无功”。