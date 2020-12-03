USCC促美国会立法在国际组织中反对中国改变台湾地位

美中经济与安全审议委员会（USCC）周二发表年度报道，建议美国政府为担心受政治迫害的港人，扫除取得美国签证的障碍。

美国国会「美中经济暨安全审查委员会(USCC)一日发布年度报告，检讨美中台的关系，建议美国国会，立法要求美国政府，在国际组织中反对中国大陆改变台湾地位的企图；强化美台经济合作，并协助解除美国政府对港民的签证障碍。

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这份年度报告盘点了美中台及香港的现况，向美国国会提出建议。

其中涉及台湾的建议共有四项，首先就是建议提升美国在台协会(AIT)处长的位阶。报告指出，国会可以考虑透过立法手段，让AIT处长人选经由总统提名、参议院同意。根据美国宪法，这是美国总统决定驻外大使人选的标准程序。目前AIT处长是由美国国务卿任命，任命案也不须要获得参议院同意。

其次，USCC也建议美国国会修正今年三月通过的「台北法案」，要求美国应反对中国大陆在各国际组织内解决台湾地位的任何企图。

在经济合作方面，报告建议国会，评估强化美国和台湾在关键领域的经济合作，并以技术合作为优先。

报告也提到，国会可以鼓励行政部门在多边努力中，纳入台湾，一起合作与强化供应链安全，这点可在扩大全球合作暨训练架构(GCTF)中落实，也可以透过与理念相近民主国家的多边架构落实。

在美中部分，USCC建议，除了媒体、非政府组织、社群媒体和外交人员的权限之外，美国国会在涉及美中关系的立法原则采取互惠方式；国会可要求国务院每年提交报告，整理中国大陆在联合国及下属机关中，破坏规则的种种行为。

报告也提到，国会在建议政府制裁违反美国经济和国家安全利益或侵犯人权的中国大陆实体时，也应制裁母实体。

另外，USCC也建议，透过立法要求行政部门成立研究中心，负责研究搜集中国金融市场的发展，以及美国公司在中国大陆市场所面临的风险。