USCC促美國會立法在國際組織中反對中國改變台灣地位

美中經濟與安全審議委員會（USCC）周二發表年度報道，建議美國政府為擔心受政治迫害的港人，掃除取得美國簽證的障礙。

美國國會「美中經濟暨安全審查委員會(USCC)一日發布年度報告，檢討美中台的關係，建議美國國會，立法要求美國政府，在國際組織中反對中國大陸改變台灣地位的企圖；強化美台經濟合作，並協助解除美國政府對港民的簽證障礙。

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這份年度報告盤點了美中台及香港的現況，向美國國會提出建議。

其中涉及台灣的建議共有四項，首先就是建議提升美國在台協會(AIT)處長的位階。報告指出，國會可以考慮透過立法手段，讓AIT處長人選經由總統提名、參議院同意。根據美國憲法，這是美國總統決定駐外大使人選的標準程序。目前AIT處長是由美國國務卿任命，任命案也不須要獲得參議院同意。

其次，USCC也建議美國國會修正今年三月通過的「台北法案」，要求美國應反對中國大陸在各國際組織內解決台灣地位的任何企圖。

在經濟合作方面，報告建議國會，評估強化美國和台灣在關鍵領域的經濟合作，並以技術合作為優先。

報告也提到，國會可以鼓勵行政部門在多邊努力中，納入台灣，一起合作與強化供應鏈安全，這點可在擴大全球合作暨訓練架構(GCTF)中落實，也可以透過與理念相近民主國家的多邊架構落實。

在美中部分，USCC建議，除了媒體、非政府組織、社群媒體和外交人員的權限之外，美國國會在涉及美中關係的立法原則採取互惠方式；國會可要求國務院每年提交報告，整理中國大陸在聯合國及下屬機關中，破壞規則的種種行為。

報告也提到，國會在建議政府制裁違反美國經濟和國家安全利益或侵犯人權的中國大陸實體時，也應制裁母實體。

另外，USCC也建議，透過立法要求行政部門成立研究中心，負責研究搜集中國金融市場的發展，以及美國公司在中國大陸市場所面臨的風險。