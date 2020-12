儿女狱中探监送衣送书 黎智英：无畏无惧 继续战斗

香港国安警察今年8月高调搜查壹传媒与香港《苹果日报》报社后,起诉创办人黎智英等三人诈骗罪。法庭12月3日拒绝让黎智英保释候审,下令将其收押至明年4月,其余两人获准保释候审。据悉,黎智英的儿子黎耀恩及女儿4日到收押所探望他,并为他带来了当天出版的《苹果日报》、4本书籍、日用品及衣物零食等,为他声援支持。

星期四当天,该案由《港区国安法》“指定法官”、总裁判官苏惠德审理,苏听毕控辩双方陈辞后,拒绝黎智英保释申请,还押至明年4月16日再讯,另两名被告获准保释;这是黎智英牵涉多宗官司后首度还押,昨抵达荔枝角收押所时,双手被锁上手铐。据《苹果日报》周五报导,黎智英的亲友及律师周五到收押所探望后,黎透过他们向苹果同事及读者说,“No fear, we have to fight on(无畏无惧,我们要继续战斗)。”

报导指,由于有不少其他囚犯家人亦轮候探监,黎耀恩今晨等候约一小时后入内探望其父。据了解,黎智英目前正单独囚禁,虽然要接受还押长达四个月等候再提堂,但他的精神状态不俗,当天早上亦有做运动,其亲属正联络福利官为黎安排收押期间的饮食安排。收押所的惩教署人员最终容许黎耀恩把4本书、巧克力、毛巾纸巾等日用品交给黎智英,但《苹果日报》被不准带入收押所。至于替换的内衣裤,惩教署则指要由黎智英先行自己申请,故亦暂时不准带入收押所,另一些被指过量的饼干同遭退回。

当地时间至早上约11时,天主教香港教区荣休主教陈日君枢机亦现身荔枝角收押所。陈日君称他前来探望不止一人,当中包括黎智英(天主教徒),“我好多人都探!”。但他未有正面回应到访的目的,直至中午12时45分左右,陈步出探访屋时指,黎现时需单独囚禁,不过黎精神状态不错,亦有足够御寒衣物和被铺,陈日君表示,大家无需担心。报导指,探访期间,陈日君与是天主教徒的黎智英一起读圣经,陈又笑称与黎相识多年,故二人的话题非常多。但他没有透露与黎的会面时间,仅指因疫情严重,没有逗留太长时间。

据悉,黎耀恩成功带给父亲的4本书籍有两本主题是民主自由,包括《古拉格群岛》。这是由俄国作家、历史学家亚历山大·索尔仁尼琴(Alexandre Soljenitsyne )所编著的一部反映前苏联强制劳动和集中营生活全貌的作品。另一本书籍是《为什么要民主:战胜暴政和恐怖的自由力量》。该书的作者是前苏联著名异议人士夏兰斯基(Natan Sharansky)。他一直在苏联争取民主但受到迫害拘捕,于80年代获释并移民到以色列并出任内阁部长。该书强调为了自由世界的安全,应采取任何必要手段来支持民主,只有推行民主,才能保障人权,对抗暴政及克服恐惧,保障世界和平及安全。此外,黎耀恩带给属天主教徒的父亲看的书籍,还包括一本宗教书籍及另一本讲述知识份子与社会的论著。