兒女獄中探監送衣送書 黎智英：無畏無懼 繼續戰鬥

香港國安警察今年8月高調搜查壹傳媒與香港《蘋果日報》報社後，起訴創辦人黎智英等三人詐騙罪。法庭12月3日拒絕讓黎智英保釋候審，下令將其收押至明年4月，其餘兩人獲準保釋候審。據悉，黎智英的兒子黎耀恩及女兒4日到收押所探望他，並為他帶來了當天出版的《蘋果日報》、4本書籍、日用品及衣物零食等，為他聲援支持。

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星期四當天，該案由《港區國安法》“指定法官”、總裁判官蘇惠德審理，蘇聽畢控辯雙方陳辭後，拒絕黎智英保釋申請，還押至明年4月16日再訊，另兩名被告獲準保釋；這是黎智英牽涉多宗官司後首度還押，昨抵達荔枝角收押所時，雙手被鎖上手銬。據《蘋果日報》周五報導，黎智英的親友及律師周五到收押所探望後，黎透過他們向蘋果同事及讀者說，“No fear, we have to fight on（無畏無懼，我們要繼續戰鬥）。”

報導指，由於有不少其他囚犯家人亦輪候探監，黎耀恩今晨等候約一小時後入內探望其父。據了解，黎智英目前正單獨囚禁，雖然要接受還押長達四個月等候再提堂，但他的精神狀態不俗，當天早上亦有做運動，其親屬正聯絡福利官為黎安排收押期間的飲食安排。收押所的懲教署人員最終容許黎耀恩把4本書、巧克力、毛巾紙巾等日用品交給黎智英，但《蘋果日報》被不準帶入收押所。至於替換的內衣褲，懲教署則指要由黎智英先行自己申請，故亦暫時不準帶入收押所，另一些被指過量的餅乾同遭退回。

當地時間至早上約11時，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機亦現身荔枝角收押所。陳日君稱他前來探望不止一人，當中包括黎智英（天主教徒），“我好多人都探！”。但他未有正面回應到訪的目的，直至中午12時45分左右，陳步出探訪屋時指，黎現時需單獨囚禁，不過黎精神狀態不錯，亦有足夠禦寒衣物和被鋪，陳日君表示，大家無需擔心。報導指，探訪期間，陳日君與是天主教徒的黎智英一起讀聖經，陳又笑稱與黎相識多年，故二人的話題非常多。但他沒有透露與黎的會面時間，僅指因疫情嚴重，沒有逗留太長時間。

據悉，黎耀恩成功帶給父親的4本書籍有兩本主題是民主自由，包括《古拉格群島》。這是由俄國作家、歷史學家亞歷山大·索爾仁尼琴（Alexandre Soljenitsyne ）所編著的一部反映前蘇聯強制勞動和集中營生活全貌的作品。另一本書籍是《為什麼要民主：戰勝暴政和恐怖的自由力量》。該書的作者是前蘇聯著名異議人士夏蘭斯基（Natan Sharansky）。他一直在蘇聯爭取民主但受到迫害拘捕，於80年代獲釋並移民到以色列並出任內閣部長。該書強調為了自由世界的安全，應採取任何必要手段來支持民主，只有推行民主，才能保障人權，對抗暴政及克服恐懼，保障世界和平及安全。此外，黎耀恩帶給屬天主教徒的父親看的書籍，還包括一本宗教書籍及另一本講述知識份子與社會的論著。