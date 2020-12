兒女獄中探監送衣送書 黎智英：無畏無懼 繼續戰鬥

香港國安警察今年8月高調搜查壹傳媒與香港《蘋果日報》報社後,起訴創辦人黎智英等三人詐騙罪。法庭12月3日拒絕讓黎智英保釋候審,下令將其收押至明年4月,其餘兩人獲準保釋候審。據悉,黎智英的兒子黎耀恩及女兒4日到收押所探望他,並為他帶來了當天出版的《蘋果日報》、4本書籍、日用品及衣物零食等,為他聲援支持。

星期四當天,該案由《港區國安法》“指定法官”、總裁判官蘇惠德審理,蘇聽畢控辯雙方陳辭後,拒絕黎智英保釋申請,還押至明年4月16日再訊,另兩名被告獲準保釋;這是黎智英牽涉多宗官司後首度還押,昨抵達荔枝角收押所時,雙手被鎖上手銬。據《蘋果日報》周五報導,黎智英的親友及律師周五到收押所探望後,黎透過他們向蘋果同事及讀者說,“No fear, we have to fight on(無畏無懼,我們要繼續戰鬥)。”

報導指,由於有不少其他囚犯家人亦輪候探監,黎耀恩今晨等候約一小時後入內探望其父。據了解,黎智英目前正單獨囚禁,雖然要接受還押長達四個月等候再提堂,但他的精神狀態不俗,當天早上亦有做運動,其親屬正聯絡福利官為黎安排收押期間的飲食安排。收押所的懲教署人員最終容許黎耀恩把4本書、巧克力、毛巾紙巾等日用品交給黎智英,但《蘋果日報》被不準帶入收押所。至於替換的內衣褲,懲教署則指要由黎智英先行自己申請,故亦暫時不準帶入收押所,另一些被指過量的餅乾同遭退回。

當地時間至早上約11時,天主教香港教區榮休主教陳日君樞機亦現身荔枝角收押所。陳日君稱他前來探望不止一人,當中包括黎智英(天主教徒),“我好多人都探!”。但他未有正面回應到訪的目的,直至中午12時45分左右,陳步出探訪屋時指,黎現時需單獨囚禁,不過黎精神狀態不錯,亦有足夠禦寒衣物和被鋪,陳日君表示,大家無需擔心。報導指,探訪期間,陳日君與是天主教徒的黎智英一起讀聖經,陳又笑稱與黎相識多年,故二人的話題非常多。但他沒有透露與黎的會面時間,僅指因疫情嚴重,沒有逗留太長時間。

據悉,黎耀恩成功帶給父親的4本書籍有兩本主題是民主自由,包括《古拉格群島》。這是由俄國作家、歷史學家亞歷山大·索爾仁尼琴(Alexandre Soljenitsyne )所編著的一部反映前蘇聯強制勞動和集中營生活全貌的作品。另一本書籍是《為什麼要民主:戰勝暴政和恐怖的自由力量》。該書的作者是前蘇聯著名異議人士夏蘭斯基(Natan Sharansky)。他一直在蘇聯爭取民主但受到迫害拘捕,於80年代獲釋並移民到以色列並出任內閣部長。該書強調為了自由世界的安全,應採取任何必要手段來支持民主,只有推行民主,才能保障人權,對抗暴政及克服恐懼,保障世界和平及安全。此外,黎耀恩帶給屬天主教徒的父親看的書籍,還包括一本宗教書籍及另一本講述知識份子與社會的論著。