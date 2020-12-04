又一民主派前立法会议员梁颂恒传出走美国

一向对港府内部和警方消息灵通的网媒香港01披露，属于民主本土阵营的青年新政前立法会议员梁颂恒数日前已离开香港，目前身处美国。香港01也是第一家掌握港府有关部门机密资料的传媒，准确报导民主党前立委许智峯家人离开香港的消息。

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香港01昨（3日）引述消息指，梁颂恒数日前已离开香港，目前身处美国，报导称早在2日也曾到梁颂恒位于香港仔的寓所拍门，但未有人应门，另亦透过短讯查询，但暂未获回覆。

根据苹果日报的报导，该报记者亦尝试以短讯联络梁，通讯软件WhatsApp上仍可见梁曾在线，但讯息仅为“已传递”的状态。

苹果日报翻查梁颂恒的社交网站，可见他近日仍有发文及转载新闻。他在3日下午透过Facebook转载另一已流亡德国的前本民前黄台仰的Twitter帖文，该帖文中黄批评因为中共，令其一位朋友无法与家人、女友共度生日，并有标注“#save12hkyouths”（救援12港青），而之前一天就转载了有可疑人士在荃湾区议员岑敖晖的议员办公室外徘徊的帖文等，11月底也几乎每天都有转载新闻等，且会加上评论。

曾经与梁颂恒“并肩作战”的前立委游蕙祯则在社交网站Facebook发文表示，暂时仍然在香港做着自己的事，又指安身立命是这个时代的主题，对于其他人的选择，也不会评论，“每个人都面对着不同的困难，连自己的也还没有处理好，批判其他人的有意思吗？”

游接受苹果查询时表示，不了解梁颂恒是否已离港，自己已很久没有跟对方联络，并指离港的人各人有不同选择，有些人基于个人能力、条件等，也有人基于香港形势，认为外界毋须在事件上作任何评论。

因立法会宣誓风波被取消议员资格的梁颂恒，早前因2016年冲击立法会会议室，被裁定一项参与非法集结罪成，高等法院于今年9月驳回其上诉，他须即时入狱4周，其后他决定提终极上诉，申请向终审法院上诉许可之证明书并获批，但他当时没有申请保释，完成服刑。另外，他和另一位因宣誓风波被禠夺议席的前青年新政游蕙祯，早前被法庭下令须向立法会行政管理委员会交还逾186万元的薪酬津贴，遭行管会入禀高等法院申请破产。

梁颂恒2016年当选立法会议员，宣誓就职时将效忠对象念为“Hong Kong Nation”（香港国），并以含糊语调将China念成含有侮辱性“支那”。他事后被取消议员资格。