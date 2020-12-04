英国正以每分钟超过5本速度向港人发放BNO护照

自伦敦方面消息，英国正在向香港居民发放自1997年香港回归以来最多的特别旅行证件。据英国政府护照办公室披露的公开信息显示，今年前十个月，约有216398名香港居民获得了英国国民（海外）护照（BNO）。

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彭博社12月4日援引英国《信息自由法》披露的信息指，英国政府护照办公室称，今年前10个月，约有216398名香港居民获得英国国民(海外)护照（BNO），比1997年以来任何一年的数字都高。仅在10月份，该部门就向59798名香港人发出了BNO，比去年同期增加了52%。这也是英国政府护照办公室自2015年开始随时编制BNO以来的最高月度数字。按平均每天工作8小时计算，相当于每分钟就有超过5个BNO得到发放。

报导称，这些数字包括BNO续签，其提供了香港面临的离境情况的最新现状。由于今年稍早《香港国安法》的颁布及去年爆发的反修例运动，当局采取的强硬回应引起了人们对香港作为亚洲金融中心自由度减少的担忧。今年7月，随着英政府提升BNO护照持有者的法律地位，随之而来每月的申请数字开始飙升。BNO持有者现在可以在英国停留五年，再定居一年后便可申请入籍。

“英方违背承诺，一意孤行，反复炒作和利用英国国民（海外）护照的问题。”中国外交部发言人华春莹周五在例行记者会上表示，“如果英国违反承诺在先，中方将考虑不承认英国国民海外护照作为有效的旅行证件，我们也保留采取进一步措施的权利。”

与此同时，伦敦的房地产代理公司对香港人入住的兴趣大增，一些代理公司今年的查询量几乎增加了80%。根据英国政府的一项研究显示，估计有290万香港人符合BNO资格，其家属也多达230万人。在这些符合条件的人中，英国估计在2021-2025年期间将有多达32.2万人移居该国。