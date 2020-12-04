苹果日报发声明撑下去惟当局或出动“极刑”收回壹传媒大楼

身为壹传媒创办人的黎智英，因为推动香港民主运动不遗余力而成为北京的眼中钉，光在今年至今就被逮捕四次，背上六条控罪。在“连坐法”下，黎智英的两个儿子也曾被捕，旗下苹果日报更被200多个警察浩浩荡荡进入搜查。如此艰辛环境，黎智英却仍然坚持办报下去，黎昨天（3日）第四次被捕当天，苹果日报发表声明坚持“有香港人就有苹果，我们不会认命”。但根据民主派前立法会议员朱凯迪的分析，港府当局甚至可以出动极刑将苹果日报连根拔，透过科学园公司收回整栋壹传媒大楼。

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今年8月黎智英今年第三次被捕，他当时勉励员工“一定撑下去”，但朱凯迪在facebook专页分析指出，当局可用这次租务违约官司作为借口，收回壹传媒位于将军澳工业邨的大楼。

黎智英3日被捕，事缘苹果日报在未得业主“香港科技园公司”批准下，让“力高顾问有限公司”使用骏盈街8号壹传媒大楼，导致该苹果日报印刷有限公司及或力高顾问有限公司获得利益，或导致科技园公司蒙受不利或有相当程度的可能性会蒙受不利。因此，当局控告壹传媒创办人黎智英、集团营运总裁周达权和行政总监黄伟强被控一项欺诈罪。

案件在西九龙裁判法院提堂，最终周黄二人获准担保外出，惟国安法指定法官、总裁判官苏惠德认为黎智英有潜逃及再犯风险，拒绝其保释申请，还柙至明年4月16日再讯。据知，控方指科技园有权就违约一事追讨1980万元（港币，下同）额外租金收入，并且收回现值5.16亿元的相关地段。

朱凯廸在其个人Facebook专页提出壹传媒大楼被收回的可能性，他指出，与壹传媒事件相关的租契条款包括：B条11项f款—附属或关联公司使用物业需要事先得到业主同意；B条14项—物业的任何部份都不能用作“出版及印刷报章和杂志”以外的用途；B条15项—当业主认定物业的任何部分违反了使用协定，而租户在六个月通知期内都不能纠正问题至业主满意，业主可以无条件收回物业，即壹传媒大楼。

朱凯廸称“若果以最极端的方法执行租约，政府可以对壹传媒大楼做什么？”，质疑“香港科技园公司”有极大权力，包括收回权这项“极刑”，指出对持有物业的政治敌人以非常手段冻结资产以至收回物业，发生的机率已越来越高。

香港科技园公司是香港特别行政区政府设立的法定机构，其主要服务是用一站协作式支援“以科技为本”的公司和活动。现时，该公司管理自行兴建的香港科学园，与及之前由其他公司管理的香港科技中心（即现时创新中心）和三个工业邨。壹传媒大楼的所在地，就是香港科技园公司旗下的将军澳工业邨。

苹果日报引述某些法律界人士指出，“指控违反租约，整件事目的就是收回大楼，朱凯廸的讲法亦不无道理，大家都心中有数”。