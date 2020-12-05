中国：已在控制下的香港新闻工作者

香港媒体与反对派记者所受到的压力增大，媒体大亨黎智英身陷囹圄。

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本台RFI法文网周六（2020年12月5日）刊出记者Amaury de R.的一篇网文，介绍记者在香港处于控制之下。媒体与反对派记者所受到的压力增大。香港媒体大亨ˎ [苹果日报]老板（Appel Daily）的老板黎智英（Jimmy LAI）遭到关押。

据香港英文媒体[虎报]（The Standard）刊出的一则发生在当地电视传媒有线新闻（i-Cable News）的故事。亲北京的特首在采访的休息期间，批评总监的提问过于温和。香港有线新闻可是大有来头，1993年在亚洲一马当先开播新闻频道，久负盛名。只是如今时移世异。上面鼓励出席当局的新闻发布会，调查变得更加困难。在一个重组计划的框架内，取消了40个岗位。不巧，无视当局指示者成为了目标，导致另外二十人辞职，以示支持。

这篇网文指出，香港媒体大亨黎智英被拘显示在这场打击亲民主派的斗争中，还需有更大的勇气。[苹果日报]老板本周因被控欺诈罪出庭受审。这显然是个借口。但黎智英可能在2021年4月下次开庭前无法出狱。2020年8月，上百名警察搜查了其报纸的大楼，旗下数名负责人因被控勾结外国势力而面临北京在今年夏季强行推出的国安法的追究。

文章提到，香港亲民主派有越来越多的人被投入狱中。以2019年时的运动领袖黄之锋（Joshua Wong）为例，这是他第四次入狱。[立场新闻]（Stand News）通过刊登入狱者的书信以资鼓励。如果说，送中法案在去年的示威后被放弃了，但当局针对亲民主派的虎钳正在收紧。而Covid-19疫情赋予了加强安全措施的理由。至于媒体大亨黎智英，他已经说不会放弃。黎智英12岁从广东赴香港，当年身无分文。他自认对香港的自由有义务。