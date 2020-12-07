台湾美国倚重远程预警雷达应对共军袭击

台海局势紧绷之际，台湾与美国倚重部署在台湾的远程预警雷达系统应对可能来自解放军的攻击。这款雷达可辨识5000公里外的导弹动向，跟踪2000公里外导弹飞行轨迹的细节，被认为可在台海冲突和中国袭击日本和关岛美军基地时发挥关键作用。

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今天12月7日南华早报网站刊文指出：在中国军队对台湾发动袭击时，台湾和美国可依靠大型预警雷达系统进行应对。这是继蔡英文总统今年10月视察新竹乐山雷达基地画面曝光有美国人在场之后，媒体有关台湾部署美国铺路爪（PAVE PAWS）远程预警雷达的进一步分析和描述。

南早引述分析说，这个巨型雷达系统定位在新竹县的乐山，海拔2,600米。随着台海地区紧张局势加剧，台湾部署远程雷达系统可为台湾受弹道导弹和战机的袭击提供预警，这对该岛和美国都变得越来越重要。

台海日本关岛

而且它不仅能因应中国军队跨台湾海峡的攻击，也可在中国核潜艇向美国在日本和关岛基地发射导弹时，发挥关键作用。

该文还说，美国部署在台湾的铺路爪预警雷达可探测从5,000公里远处发射的导弹，检测范围覆盖中国和整个南海。这款预警雷达还能在2000公里的距离，追踪导弹正在移动的详细轨迹。

另据网上消息，台湾总统蔡英文在今年10月视察这个雷达站时，现场有美国人出现，引起广泛的关注。其实，这款价值14亿美元，由美国雷神公司（Raytheon）建造的铺路爪雷达预警系统自2013年以来已全面投入使用。

但在台湾有人担心如果解放军袭击该岛，雷达系统将成为优先销毁的目标。台湾退休将军，前拉法叶舰舰长孙海涛（Sun Hai-tao）表示，一旦攻击，我们料想解放军…会首先消除雷达系统，切断台湾作战数据链路系统。

不过，据台湾国际战略学会理事长王昆义（Wang Kung-yi音译）表示，台湾已投入大量资金保护该设施，包括“部署爱国者三号反导系统和本地开发的天弓2号和天弓3号防空导弹，以及GPS干扰系统防止解放军（PLA）准确定位该地点。

该文指出，台湾有批评人士认为，这是在为美国建造的雷达设施。该系统的成本也受到质疑。除了建筑成本外，台湾每年要花费2460万美元来​​维护该设施。由于台湾尚未获得核心技术，因此必须由美国技术人员进行关键的维护工作。而且台湾已确认与华盛顿共享情报。

共享情报

台北淡江大学整合战略中心执行长苏紫云（Su Tzu-Yun）教授认为，鉴于南中国海和台湾海峡已成为潜在的冲突爆发点，台湾与美国之间的情报共享非常重要。

他表示：铺路爪 PAVE PAWS远程预警雷达功能强大，可以检测潜艇发射的弹道导弹袭击。与美国实时共享情报意味着它可以帮助跟踪和应对来自解放军的任何水下导弹袭击。在过去十年，解放军在南海建立了一支潜艇舰队，并扩大了在东海和南海的存在，以应对美国在该地区日益增加的军事活动，其潜艇可能会从南海向美国在日本和关岛的设施发射导弹。

台北市政府资助的智囊团国防与安全研究所的研究员欧锡富(Ou Si-fu)指出，解放军在海南岛南部海岸基地的潜艇很容易避免在南中国海2000米至4000米的深度被发现。

他在该研究所最新一期《国防安全简报》中说：“配备弹道导弹的解放军PLA核潜艇可以躲藏在水下，从而避免第一次打击，并成为反击的可靠威慑力量。”

他表示，中国海军新一代潜艇将装备JL-3导弹，估计射程可达14,000公里，这使美国遥不可及。他说，这就让乐山的预警雷达系统对台湾和美国之间的安全伙伴关系更加重要。