苹果日报创办人黎智英获2020无国界记者组织特别奖

在全球维护新闻自由的非政府团体无国界记者8日在台北举行2020年新闻自由奖颁奖仪式，并向香港创办人黎智英颁发特别奖，以此向在北京压力下日益新闻自由空间日益收窄的香港独立媒体表达支持。无国界记者将2020年的勇气奖颁发给了俄罗斯记者艾蕾娜-米拉石娜，埃及出版人及网络媒马斯赫的共同创办人阿塔拉获得新闻独立奖；阿富汗Merman Radio电台获得了今年的“影响力奖”。

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无国界记者组织在颁奖公报中指出，鉴于香港新闻自由状况在北京压力下不断恶化，评委希望向苹果日报创办人表达特别支持。因为苹果日报目前是香港少有的尚敢公开批评中国 政权的媒体，并在去年大篇幅报道了港人的反送中抗争运动。

不过，黎智英几天前被控“诈骗罪”，虽然相关调查尚未结束，但裁判法庭还是决定对他临时拘押至明年4月。黎智英8日就此项判决提出上诉。

黎智英的儿子黎崇恩代表父亲从无国界记者组织荣誉董事吾尔开希手中接过了奖项。曾经是中国八九学运领袖人物之一的吾尔开西指出，刘晓波和黄琦都曾经因为他们的勇气获得无国界记者的奖项。刘晓波2017年死于中国狱中，而黄琦还在坐牢。他对黎智英也因为坐牢而不能亲自参加颁奖活动颇有感慨：

吾尔开希：“2020年是很特别的一年，最特别之处当然是新冠疫情在全球肆虐，但是，对于香港人来说，他们自去年就走上街头抗争，坚持到现在，这一年也是意志对决的一年，全世界在经历了新冠疫情的肆虐，经历了香港人的抗争，再加上有上百万维吾尔人被关押在集中营等，这些话题让全世界意识到中国共产党政权是一个对世界文明的直接威胁。这个世界用了30多年，从1989年的天安门事件，到2020年，才慢慢意识到自己养虎为患。这种绥靖政策导致今天人类现代文明受到冲击。“

“无国界记者组织是一个主张追求真相、追求新闻自由和言论自由的组织。在21世纪，我们还需要用把人投入监劳作为说真话的代价，这本身就意味着我们的工作还很艰巨。黎（智英） 先生作为这种勇敢的一名代表获得这个奖项，让我们感觉非常……很遗憾，他不能来领奖，别人不能来是因为新冠疫情，他不能来是因为他在坐牢。所以，我今天给他颁奖时相当感慨。”

据吾尔开希介绍，无国界记者的特别奖通常是由颁奖仪式主办地的评委评选。今年台湾的评委与无国界记者共同决定，针对2020年这个特殊的年份，将奖项颁发给香港的媒体同仁。

获得无国界记者组织“勇气奖”的俄罗斯记者艾蕾娜-米拉石娜是yi名调查记者，专注报道车臣共和国时事，常常受到人身袭击、死亡威胁，也遭遇新闻审查，但她始终坚持报道被看作敏感的车臣话题。

“独立奖”获得者，埃及女性阿塔拉则引文新闻调查和采访多次遭遇警方搜查和问话。

获得“影响力奖”的Merman Radio电台则是阿富汗境内一个无视塔利班民兵威胁以及安全部门警告，仍然致力于推动女性事业的媒体。15名团队成员皆为女性。