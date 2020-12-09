出席商界峰會 蓬佩奧：香港已成為中共控制下又一城

美國國務卿蓬佩奧12月8日在出席活動時警告商界領袖稱，美國將以對待中國大陸的方式對待作為全球貿易和金融中心之一的香港。同樣參加活動的香港特首林鄭月娥則在單獨訪問環節中稱，香港現在很安全，現時是到香港經商的最佳時機。

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就香港問題，活動主持人、《華爾街日報》總編馬特·默里(Matt Murray)問道，“ 我還要問你一個有關中國（的問題），然後我保證會繼續問其他幾個問題。 但是很多人認為，最讓人擔心的是南海的情況，還有台灣的風險。當然，這一年來我們甚至看到香港的情況也經常發生，這在很多方面都是對台灣的一個警告信號。從現實來看，我們對台灣能做什麼，你有多擔心，事態將會到達沸騰？”

蓬佩奧回答說，“所以，這是每一位國務卿長久以來的心聲，從基辛格博士開始就一直在想的事情。我們的責任是遵守我們向那裡的人（台灣人）作出的承諾，我們有相關的立法。我們應該確保我們明確地遵循它們。我們有一個長期的 ‘一個中國 ’政策，還有從里根時代開始的一系列公報。本屆政府已經履行了這些。我們向該國提供了武器系統方面的援助。這些都是我們可以做的事情。”他補充說，“但最重要的是，我認為全世界對中國共產黨的要求是，它要兌現其所作出的承諾。你提到香港，他們做出了一個承諾，一個50年的承諾。他們卻半途而廢。當世界看到這一點時，必須應要付出代價。 必須有一個相關的......”

默里追問，“但是，是什麼樣的成本？ 什麼成本？”蓬佩奧接著說，“所以應該把中國當成一個國家來對待。今天，我們沒有這樣做。我們把香港當作一個特殊的地方，因為事實上，它曾經是一個特殊的地方。現在已經不是了。很明顯，香港的司法制度現在是會被削弱的。大家可以看到，上一次公平的立法選舉是在幾個月前。那裡不再是其他什麼，而是另一個中共控制的城市。世界各地和商界都應將其視為如此。”他說，“而美國政府正接近於這樣做。我們希望全世界都會明白，中國對協議食言了，我們不再需要因為香港的特殊性而履行當初的承諾。台灣也會證明我們應該提出的要求是一樣的，我希望中國共產黨會對台灣作出不同的決定。”

採訪中，默里說，“我想再問一個有關多邊主義的問題，那就是--在過去的幾年裡，我多次從世界各國領導人那裡聽到--我聽到的論點是這樣的：‘我不喜歡特朗普’，他們可能會說，‘但我確實認為特朗普是一個破壞者，是一個具有新視角的商人，而且他可能在他任期的早期就成為那個人’ -- -- 你在特朗普任期早期還沒有擔任國務卿。我應該說—‘要真正團結西方，要真正從一開始就對中國採取多邊主義方式，真正改變範式，相反，在特朗普政府早期，他專註於北美自由貿易協定或其他的貿易戰，或北約問題，我們在那時錯過了一個機會’ 。 ”默里追問，“你對此有什麼回應？ 我相信你也聽過這樣的批評？ 你的回應是什麼？”

蓬佩奧回答說，“是的，馬特，我不同意這種分析。最終，歐洲各國--我還認為這比歐盟更廣泛。歐洲各國要作出決定，就像美國要作出一系列決定一樣。而我們都在中國問題上沉睡了數十年。有美國的領導力才去喚醒世界，讓世界意識到這一點。我還記得我第一次在歐洲談論華為，以及將中國的硬件和軟件帶入你的國家的電信基礎設施內部對網絡構成的風險--我是說，這太瘋狂了。我記得第一次（與歐方）談話時的情景。那是一次痛苦的談話。他們認為是我瘋了。”

蓬佩奧說，“現在的情況是，我們有數十個國家加入了清潔網絡倡議。我們有數十家電話公司已經放棄了中國的電信基礎設施。你可以看到，愛立信和諾基亞作得更好。這是一個市場指標，說明我們是對的，我們講的這個故事是對的。我希望歐洲人早點跟上來。我們現在歐盟與美國正在就中國問題進行對話。這在以前從未發生過。他們不願意這樣做，但大約一年半以前，他們得出結論，他們應該來參與對話，他們也問過我們是否願意參與這一對話。”他補充說，“這些都是世界必須承擔的任務。我是否希望這一切發生在50年前、20年前或兩個月前？我當然希望如此。但如果沒有本屆政府和我們總統的領導，這一切就不會發生。”

默里問道，“此時此刻，美國企業、跨國公司的角色應該是什麼？”蓬佩奧說，“當我聽到商業圓桌會議上的討論時，他們非常關注的問題不僅僅是股東回報，所以----就這樣吧。如果我們要認真對待這些問題，那麼這些問題必須是關於長期價值創造的問題；也就是說，如果沒有能力在一套公平和公正的規則下進行全球貿易，那麼這個體系將無法運作，無論是在世貿組織還是在其他地方，不能對每個國家制定一套規則，而對中國制定另一套規則。”

蓬佩奧說，“因此，企業領導人應該積極參與，確保規則平等適用，無論是在美國這裡的外國直接投資和想要在中國投資的美國公司之間對等適用的投資規則，還是在中國發生的大規模侵犯人權行為。我觀察過我們的企業。 他們非常關心他們的員工。 他們非常關心他們的客戶。他們希望確保他們沒有做任何傷害他們自身的事情，與在新疆經營的公司合作，這些公司與那裡發生的大規模侵犯人權行為有關，或者與蒙古、西藏以及世界上其他地方發生的事情有關。”

蓬佩奧說，“聽着，每個人----有關美國最偉大的事情之一是，每一位企業領導人都有自己的選擇權力，我相信他們會做出不同的選擇。 但我認為，每個在國際上經營的企業領導人都明白，重要的是(a)要確保你不會助長大規模的侵犯人權行為，(b)要確保你的經營方式，即使它對你自己的業務有短期成本。你們的經營方式從根本上確保了愛好自由的國家，遵守規則的國家，自由的國際秩序繼續存在的機會，而不是幫助支撐專制制度，這些制度則想要奪走導致你們和你們公司成功的自由。”

此外，林鄭月娥在高峰會的訪談中表示，香港是中國的大門，很多企業都樂見現在的香港變得更安全。她說，“現時為來港（做生意）的最好時機之一。近年什麼都沒變，只是自去年 6 月以來，長時間困擾商界及對生意造成打擊的亂局，已不復見。”

林鄭月娥稱，香港在中央政府祝福下，將在國家發展尤其是大灣區中擔當重要角色，前途無限，企業應把握時機投資香港。被問到國際企業可能對香港的自由度有憂慮時。她說，“除了自由之外，法治和穩定都是香港的核心價值，重申‘一國兩制’保障香港自由”。她續指，“香港向來司法獨立，法律制度公開透明，又有完善的法律援助制度，確保每人都有公平保障”。