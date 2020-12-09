周庭申请保释被拒表示遗憾失望 黃之鋒林朗彥亦提上诉

前香港众志成员周庭被指去年6月21日包围湾仔警察总部，承认煽惑他人明知而参与未经批准集结，以及参与未经批准集结罪，被判囚10个月。裁判官12月9日对她提出的保释申请加以拒绝，并宣布周庭需继续服刑。周庭后通过律师表示，对被拒保释感到遗憾失望。据了解，前香港众志秘书长黄之锋和主席林朗彦亦已向法庭申请上诉刑期。

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周庭星期三由香港资深大律师骆应淦代表，申请保释。据报，她今次出庭比上次判刑时显得较为精神，开庭前坐在犯人栏与律师商谈几句时，双手合十，略显忐忑，亦不时望向公众席，与庭内支持者眼神交流。但她在被拒保释后，神情呆滞。据立场新闻报导，周庭向高院申请保释被拒之后，需返回监狱服刑。而于散庭后，多名警员在高院囚车出入口位置戒备，亦有警员背有各色警告旗帜，包括警告违反《港区国安法》的紫色旗。

警方还于现场不停播放有关限聚令广播，要求在场人士不要进行多于两人的聚集，警方并要求在场采访的记者佩戴记者证。多人在法院等待囚车，但车闸外设有铁马并有警员驻守，阻止市民接近囚车，每当有囚车出来，他们也会向囚车用力挥手。

在法官张慧玲听取双方陈词，并宣布拒绝周庭保释申请后，周庭透过律师表示，对申请保释被拒感到很遗憾及失望，并透露她现时仍未能完全适应监狱生活，身体状态欠佳。据报，她还呼吁公众继续关注其他在囚人士及抗争人士。此外，分别被判入狱13.5 个月及 7 个月的黄之锋及林朗彦，亦已就刑期向香港高院提出上诉申请。周庭则于上周四在狱中度过了24岁生日。黄之锋和林朗彦亦仍在狱中服刑。