日本遵循美国制裁 促当地银行冻结林郑等人账户

《南华早报》12月10日引述一名日本国会议员的话指，日本政府遵守美国的制裁禁令，要求有与美国营运的日本银行，冻结香港特首林郑月娥等人在该国的账户、或不批准他们在日本开设账户。

广告 继续浏览后续

日本立宪民主党众议员松原仁表示，“相信此举会惹怒中国共产党”。他称，今次的制裁安排也涵盖其他10位在今年8月被美国制裁的中港官员。熟悉日语的香港前立法会议员区诺轩则介绍称，日本政府的回覆是“不评论个别个案”，但认为会要求与在外国有据点的金融机构，按照外国的规定制订政策，而且要遵从的更为严格。

报导指，日本政府是在星期二回应松原仁书面提问时披露此事，而这个做法将会使林郑月娥在日本的任何交易也不被允许。报导引述松原仁的话称，即使林郑有关的交易非于美国的司法管辖区，日本的银行也不应为她处理，这甚至乎令相关人士在日本置业也有困难。他表示，今次的制裁安排也涵盖其他10位8月时被美国制裁的中港官员，相信此举会令中共党员把资产撤离日本。

据报，日本政府的声明指出，“日本政府要求拥有海外办事处的日本财务机构，考虑（美国）的制裁法律和规管。”但声明并没有提及到日本旅游的限制。松原仁称，大部份日本人也相当同情追求民主的香港人，认为日本政府应帮助港人，公开批评北京。