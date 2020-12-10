江启臣：国民党需面对白色恐怖错误 民进党：守护得来不易的自由

12月10日是每年的国际人权日。中国国民党主席江启臣当天在出席活动时表示，作为威权时代唯一的执政党，国民党必须很谦卑、真诚的面对过去白色恐怖的错误，而真相、抚慰、和解，是追求转型正义唯一的道路。此外，民进党亦表示，在国际人权日之际，感念美丽岛事件受难者以及所有党外前辈的奉献，成就了现在的台湾民主；民进党会持续捍卫台湾的民主，也期盼大家持续关心与参与，守护得来不易的自由。

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据中央社报导，江启臣周四上午与党务主管参访国家人权博物馆，参观过去审判白色恐怖受难者的法庭，以及刻有政治受难者的纪念碑；江启臣在纪念碑中，找到自己过去的亲人，也让他在受访时，情绪略显激动。江启臣称，今天是国际人权日，也是美丽岛事件41周年，这一天对台湾民主的意义非常重大，他带着年轻的党务主管见证、省思、检讨；历史不能忘记，转型正义需要真相、抚慰、和解，这是在面对过去这段历史伤痕，以及追求转型正义，唯一的道路。

江启臣说，看到过去历史上，因为白色恐怖，言论自由遭受迫害的民众，其中包括他的伯公，伯公的名字刻在纪念碑上，他心里感到难过与遗憾。他指出，作为威权时代唯一的执政党，国民党必须很谦卑、真诚的面对白色恐怖的错误，尤其是对于政治受难者与家属，国民党更有必要展现谦卑、反省的态度。他提出，历史必须解密，真相必须公开，才有可能和解，没有永远保密的历史，也没有不能解密的历史，更没有不能公开的真相。

民进党同样表示， 1979年的今天，也是美丽岛事件发生的日子；那一年，以美丽岛杂志社为主的党外人士，拿著象征人权的火把，聚集在高雄圆环，诉求民主与自由，要求政府结束长年的党禁和报禁。民进党说，独裁者面对自由的追求，选择了镇压，全面性逮捕党外人士，暴力用刑、逼写自白书。在审判期间，更发生林宅血案，震惊全台湾。

民进党指出，面对镇压的恐惧，被逮捕的党外人士没有选择退缩，而是在法庭上，坚定地说出对民主价值的信念；引起了社会的回响，不仅政治犯的家人、朋友，选择继续创办杂志、投入选举，还有更多互不相识的民众，默默出钱出力，一波接著一波，让民主运动延续下去。

民进党续指，独裁者的镇压，平息不了自由的渴望，相反的，镇压激起更大的反对声浪，最后迫使独裁者妥协。美丽岛事件是台湾民主转型的契机，也是台湾人永远的精神资产。这些前辈，也都是台湾迈向民主自由的伟大先驱。回首历史，民进党称，感念美丽岛事件受难者以及所有党外前辈的奉献，成就了现在的台湾民主；会持续捍卫台湾的民主，也期盼大家持续关心与参与，守护得来不易的自由。

以美丽岛杂志社成员为核心的党外运动人士，于1979年12月10日组织群众进行游行及演讲，诉求民主与自由，终结党禁和戒严。期间有一些二十余岁不明人士混入群众中朝演讲者投掷鸡蛋进行挑衅。外围的镇暴部队则将群众完全包围住，并往里面释放催泪弹，以及照射强力探照灯朝群众逼近，并逐步缩小包围圈，终至引爆警民冲突。事件后，台湾警备总司令部大举逮捕党外人士，并进行军事审判，为台湾自二二八事件后规模最大的一场警民冲突事件。美丽岛事件中，黄信介、施明德、吕秀莲、陈菊、姚嘉文等因此进了监狱，当时的辩护律师陈水扁、谢长廷由此步入政坛，宋楚瑜作为国民党官员开始崭露头角。