英国贺知义勋爵获任命为香港终院非常任法官 国安法后首位

在联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）首次针对性地敦促香港的司法部门须捍卫港人获得公正审判权利之际，由建制派垄断的香港立法会，通过任命英国最高法院副院长贺知义勋爵出任终审法院海外非常任法官，三年的任期由明年1月生效，成为《港区国安法》生效后第一位通过任命的海外法官。不过，议员发言时，不断时借机批评法官量刑，更有议员指港府任命法官时应考虑政治含义，建议当局任命包括文莱在内的东南亚国家的法官。

广告 继续浏览后续

中国官媒和香港建制派近年不断批评香港的海外法官，《港区国安法》生效后，更出现来自澳洲的终审法院非常任法官施觉民(James Spigelman)请辞事件，而建制派针对被指轻判反修例案件被告的法官，情况进一步加剧，而港府则不时就被指轻判的反修例人士个案提出司法忧核或上诉，令绝大部分相关个案的判刑加重，变得「更具阻吓力」，而泛民主派人士被检控后，往往难以获得保释，以致出现「未审先囚」的现象。情况引起巴切莱特关注，她在9日发出的新闻稿，首次针对司法系统发言。

在香港，民主派请辞后的立法会，昨日审议经司法人员推荐委员会推荐和行政长官接纳的贺知义勋爵为终审法院非常任法官，发言的建制派议员虽没有反对贺知义勋爵的任命，但就在辩论中质疑终院非常任法官的来源，当中，有中联办「契仔」之称的何君尧质疑香港现时挑选终海外法官的范围过于狭窄，只任命来自英国、澳洲及新西兰等国的法官，反而来自文化与香港接近的新加坡、马来西亚等国则不受青睐，质问难道港府认为文莱和南非的法官会较英国和澳洲的法官差吗？他认为，港府应从任何普通法适用地区广纳人才，任命时更需考虑政治含义。

留在议会中的「惟二」非建制派议员郑松泰则表示，委任外籍法官是香港与外国普通法系的连系，现时仍有外国法官愿意接受委任，意味他们对香港法治仍有一定程度的信任；相反，若外国法官不接受委任，意味作为普通法系一员的香港，将与外国脱勾。

化表中小企的自由党，其党魁钟国斌亦认为，邀请英、澳等地的海外法官坐镇香港司法系统，是对香港的信心保障，有利维持香港的国际金融中心地位，亦是中港两地的重要区分。他更建议律政司长郑若骅多向海外游说，以消减英国外相蓝韬文称将考虑停止派遣法官来港的有害言论的负面影响。

政务司长张建宗响应时表示，新加坡、马来西亚等地区在法律制度上和香港差距相对比较大，而终院海外非常任法官所属的司法管辖区，均是和香港法律体制最近似的普通法适用地区。