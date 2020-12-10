蔡英文：人权是基本优先价值 台湾经验可给国际社会独特贡献

台湾总统蔡英文在12月10日国际人权日表示，人权之路没有尽头，在台湾依然有改变在发生。她说，往后不管是推动政策改革、或个别公务员的日常工作中，“人权都会是基本而优先的价值”。她亦指，台湾人权经验可以为国际社会带来独特贡献。

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蔡英文当天在出席台检察院国家人权委员会活动时表示，观展时回顾人权观念起源、台湾追求民主的辛苦过程，展览内容是漫长岁月的缩影，是民主前辈付出代价，才一点一滴累积而成；在国际人权日这天，要共同缅怀前人贡献。她说，人权之路没有尽头，在今天的台湾，依然有改变在发生；8月人权会正式运作，让台湾终于有符合“巴黎原则”的独立人权机构，不断为人权保障工作创下里程碑，陈菊也带领人权会调查人权侵害事件，发表两公约独立评估报告，积极推动政府机关间合作，协助各部门推动人权教育。

蔡英文说，人权也是台湾走向世界、开启国际合作的方法，透过国际合作，向国际宣示台湾对人权承诺、人权工作和国际接轨。她称，希望透过强化交流，透过国际人权工作经验学习分享，为台湾带来更多新的观点与启发。作为40年前因美丽岛事件入狱的亲历者，同样出席活动的陈菊指，感谢台湾社会，大家勇敢追求自由、民主，努力希望台湾社会能够公平、正义；历经二二八事件、50年代白色恐怖，再到美丽岛事件，当时的氛围那么恐怖，但台湾人民追求自由、民主的信心、决心，从来没有改变。

蔡英文另在出席为“第15届亚洲民主人权奖颁奖典礼”录制的视频中表示，回顾台湾的民主人权道路，“我们走得艰辛，但不孤单”。她说，过去，台湾面对威权统治以及艰巨的人权议题，都能够团结合作，一步一步地带来突破和改变。她称，这也是台湾跟海外伙伴，一起走过的路。蔡英文提出，台湾有决心在促进国际人权上扮演更积极角色，做人权理念的散播者和培育者，让共同信念在世界各地开花结果。她续指，台湾人权经验可以为国际社会带来独特贡献。