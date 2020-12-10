蔡英文：台湾不愿与中国永久对立但坚决捍卫自由生活方式

台湾总统蔡英文今天应华府智库「哈德逊研究所」邀请，在该所在线年终庆祝活动发表录像演说指出，台湾不愿与中国永久对立，但坚决捍卫自由的生活方式。

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她说，近来台湾对海峡对岸与日俱增的挑衅高度警戒，解放军战机和船舰频繁穿越海峡中线，升高两岸擦枪走火和误判的风险。中国罔顾台湾2300万人民，百般阻挠台湾参与卫生、飞航安全、国际警察合作、气候变迁等国际组织；并恶意散播假讯息，煽动人民怀疑政府，挑战台湾民主社会的弱点。

她说，这不是台湾期待的两岸关系，台湾寻求的是建设性的两岸对话，在不预设前提下，和平解决歧见，她认为，双方有必要本于相互尊重、善意和理解，设法和平共存，这向来是她两岸政策的基础，这个立场最符合区域和平稳定的利益。

蔡英文并指出，「台湾2300万人民不愿永久的对立，但坚决捍卫自由的生活方式」，当务之急是巩固最宝贵的资产－民主制度；政府以负责任的方式，公开透明地处理假讯息；通过立法，以因应中国对台湾政治上的恶意影响，并和美国及其他国际伙伴共商媒体识读及课责治理等议题，以实际行动向区域传达民主进程的韧性。

她说，台湾坚决走不同的路，因此，势必须制止军事冒险主义，以在日益加剧的军事紧张局势中捍卫自己；过去四年多来，她履行了增加国防预算的承诺，估计，明年台湾的一般国防支出将达到149亿美元，占国内生产总值（GDP）的2.2%以上，她相信这样的趋势会持续下去。

蔡英文说，更重要的是，一定要投资在对的装备和训练上。她感谢美国依照台湾需求，出售新型战机，提升不对称战力；强调安全关系是台美关系重中之重，期待与美国进一步讨论共同关切的国防情势。

「哈德逊研究所」在线年终庆祝活动聚焦在美国及盟友所面对的重大挑战及因应之道，由首席营运长华特斯（John Walters）主持，并由所长温斯坦（Kenneth Weinstein）为蔡英文引言，与谈者还包括以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu ）、美国联邦参议员柯顿（Tom Cotton）、联邦众议员摩尔顿（Seth Moulton）及联邦众议院共和党党团会议主席钱尼（Liz Cheney）等。