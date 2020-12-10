BNO居英计划下月底开始 内政大臣与罗冠聪等人会晤 称会尽量保香港自由

2020年12月9日英国内政大臣彭黛玲（Priti Patel)（前中）与身在伦敦的前香港众志主席罗冠聪（前左一）和12名偷渡台湾时被中国拘捕港人之一的李宇轩妹妹（右一）等人会面。

在香港的英国公民(海外)(简称BNO)护照持有人可以更易移居英国的计划快将开始之际，主导上述计划的内政大臣彭黛玲(Priti Patel)与身在伦敦的前香港众志主席罗冠聪和12名偷渡台湾时被中国拘捕港人之一的李宇轩妹妹会面，彭黛玲会后表示，对北京引入《港区国安法》深表遗憾，指有关做法严重破坏《中英联合声明》，承诺会与港人一起，并恪守承诺，支持及悍卫港人自由。

广告 继续浏览后续

这是罗冠聪7月抵达英国以来首次与官员会面，而非官方人士能与内阁官员会见则更为罕见。在BNO护照持有人入境英国6年后申请成为英国公民的计划在下月底落实之前，罗冠聪等人与彭黛玲会面，他会后在社交媒体表示，会面机会相当宝贵，双方的对话甚具建设性。他又代港人感谢英国政府在关键时刻提供了BNO计划，令部份港人免于政治打压，期望日后争取与更多英国内阁官员会面，促使国际更了解中共的威权扩张，守护民主。

双方没有透露有否谈及把BNO计划扩大至其他没有BNO资格的港人的问题。BNO是英国在1997年撤出香港时给予港人的身分，持有人不具英国居留权，但可免签证入境6个月，但英国在中国人大常委会通过广受西方国家批评的《港区国安法》后，握出计划，由明年1月底开始，让BNO护照持有人入境后6年申请公民身分，但很多参与去年的反修例运动的年轻人是在97年后出生，不具申领BNO资格，有声音要求英国把计划扩大至这些不具BNO资格人士。

一同与彭黛玲会面的，尚有被深圳拘捕的12港人之一、「香港故事」成员李宇轩的妹妹Beatrice，她向彭黛玲表示，希望英国继续为生活方式被彻底催毁的港人多做点事。安排今次会面的伦敦市长保守党候选人贝利(Shaun Bailey)表示，对香港年轻人争取权利和自由的勇气印象深刻，希望港人知道，伦敦会热烈欢迎香港人的到来。