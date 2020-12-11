中国驻英使馆反对英部长见罗冠聪 罗对英人权制裁回避香港问题表失望

中国驻英国大使馆12月10日针对英国内政部长帕特尔（Priti Patel）会见已解散的香港众志创党主席罗冠聪一事表示坚决反对，并敦促英方立即纠正错误、采取措施消除不良影响。帕特尔9日与流亡在英的罗冠聪会面。她并通过声明表示，英国会与香港人在一起，兑现保护和捍卫港人自由的承诺。

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针对此次会面，罗冠聪随后表示，感谢英国政府在此关键时刻提供英国国民（海外）护照（BNO）计划，令部分港人免受政治打压。同样就这一事件，中国驻英国大使馆发言人宣称，“港独”组织香港众志创党主席罗冠聪涉嫌煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全，正被香港警方通缉。

中使馆称，英国内政大使帕特尔堂而皇之会见中国警方通缉犯，明目张胆为“港独”分子撑腰打气，严重干涉中国内政和司法主权，严重违反国际法和国际关系基本准则，也完全违背英方不支持“港独”的立场。中方对此表示强烈不满和坚决反对，敦促英方立即纠正错误，并采取措施消除不良影响。

此外，英国政府星期三在国际人权日公布，根据英国“全球人权制裁机制”，制裁 11 名分别来自俄罗斯、委内瑞拉、冈比亚及巴基斯坦的官员和政客。这一制裁名单未有包括中港官员。罗冠聪随后在接受《卫报》的专访中表示，对英方决定感到失望，形容英方不制裁中国官员的原因并非缺乏证据，而是政治考虑。

罗冠聪说，“这不可能是缺乏证据的问题。"他续指，“这是一个政治决定。我真的认为这关乎英国的这种对冲策略，我希望它能结束。对中国没有什么可期待的，对中国共产党也没有什么可幻想的。”据悉，多名英国议会议员本周曾向英国外交部亚洲事务国务大臣亚当斯（Nigel Adams）施压，要求他对参与逮捕香港民主派人士的中港官员进行制裁。亚当斯表示，这个问题正在考虑之中。

此前，香港立法会 4 名民主派议员被取消资格之后，亚当斯在被议员问到是否考虑制裁香港特首林郑月娥时亦曾表示当局正考虑制裁目标。宣布对上述11名侵犯人权的外国官员进行制裁时，英国外交大臣拉布（Dominic Raab）强调，“全球英国将站在民主、人权和法治的立场上，作为世界上的一股向善力量。”英方称，正在与美国协同行动，而美国也在星期四当天宣布了新一轮就人权问题和反腐的制裁行动。