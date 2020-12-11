保釣號船東羅就欠訟費176萬元 遭港府11年後申請破產

2006年保釣號已是釣魚台島在望，當年羅就(右下小圖)是船上總指揮

身為保釣號船東的保釣行動委員會前主席羅堪就(又名羅就)，11年前因不滿港府禁止保釣號出海而與港府對簿公堂，敗訴後拒絕支付逾百萬元的訟費，至今突然被律政司入稟高等法院申請破產，案件排期明年3月10日審理。羅就不評論港府在大肆打壓社運人士時追債是否有政治目的，但就表明，已準備被法庭裁定破產而過四年「苦日子」。

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羅就是「啟豐二號」(即保釣號)的主冊船東，2006年時以總指揮身分乘船出海闖釣魚台島，因日本海上保安廳派出7條船攔截、發動機冷卻水管被撞破裂而被迫回航，其後港府海事處禁止保釣號出海，羅就以禁止行動不合理而興訟，結果失敗，並須支付律政司的律師費。

羅就向本台表示，當年的律師費約為115萬港元(下同，摺合約12.3萬歐元)，他當時已表明，不會支付港府不合理行動而衍生的律師費，其後律政司人員間中口頭追債，及至近月才外聘私營律師行發信追債，而涉款金額則增至176萬元，相差的50多萬元應是利息。

他不猜測港府為何追討11年後才正式申請他破產，但就說，當局現時「亂拉亂告」反修例人士，所以律政司忙得無法親自申請他破產，而要外判予私人律師行代行。

保釣委員會上月已決定拆卸已經傾側的保釣號，明(12日)天會舉行記者會，讓公眾「瞻仰遺容」，但因為仍然欠船公司數十萬，拆卸費用也須由船公司墊支，根本無法償還政府律師費，羅就更表明，莫說沒有錢，即使有錢，也寧願買船出發到有主權爭議的釣魚台島宣示中國主權。

一旦法庭裁定羅就破產，其個人財產會被用作償還債務，不足者會在未來四年的收入扣除，只餘款項供他維持基本生活開支。除非債權人反對，其破產令會在四年後自動解除，重過正常生活。羅就表明，已準備過四年清苦生活。

現年71歲的羅就，熱中社會事務，曾到北京請願，現為民間電台、社會民主連線和保釣委員會成員。他曾三次乘船闖入中日兩國有主權爭議的釣魚台島水域，2012年時，同船的曾健成成功登島。