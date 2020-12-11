保钓号船东罗就欠讼费176万元 遭港府11年后申请破产

2006年保釣號已是釣魚台島在望，當年羅就(右下小圖)是船上總指揮

身为保钓号船东的保钓行动委员会前主席罗堪就(又名罗就)，11年前因不满港府禁止保钓号出海而与港府对簿公堂，败诉后拒绝支付逾百万元的讼费，至今突然被律政司入禀高等法院申请破产，案件排期明年3月10日审理。罗就不评论港府在大肆打压社运人士时追债是否有政治目的，但就表明，已准备被法庭裁定破产而过四年「苦日子」。

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罗就是「启丰二号」(即保钓号)的主册船东，2006年时以总指挥身分乘船出海闯钓鱼台岛，因日本海上保安厅派出7条船拦截、发动机冷却水管被撞破裂而被迫回航，其后港府海事处禁止保钓号出海，罗就以禁止行动不合理而兴讼，结果失败，并须支付律政司的律师费。

罗就向本台表示，当年的律师费约为115万港元(下同，折合约12.3万欧元)，他当时已表明，不会支付港府不合理行动而衍生的律师费，其后律政司人员间中口头追债，及至近月才外聘私营律师行发信追债，而涉款金额则增至176万元，相差的50多万元应是利息。

他不猜测港府为何追讨11年后才正式申请他破产，但就说，当局现时「乱拉乱告」反修例人士，所以律政司忙得无法亲自申请他破产，而要外判予私人律师行代行。

保钓委员会上月已决定拆卸已经倾侧的保钓号，明(12日)天会举行记者会，让公众「瞻仰遗容」，但因为仍然欠船公司数十万，拆卸费用也须由船公司垫支，根本无法偿还政府律师费，罗就更表明，莫说没有钱，即使有钱，也宁愿买船出发到有主权争议的钓鱼台岛宣示中国主权。

一旦法庭裁定罗就破产，其个人财产会被用作偿还债务，不足者会在未来四年的收入扣除，只余款项供他维持基本生活开支。除非债权人反对，其破产令会在四年后自动解除，重过正常生活。罗就表明，已准备过四年清苦生活。

现年71岁的罗就，热中社会事务，曾到北京请愿，现为民间电台、社会民主连线和保钓委员会成员。他曾三次乘船闯入中日两国有主权争议的钓鱼台岛水域，2012年时，同船的曾健成成功登岛。