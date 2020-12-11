单向式排污渠恐成播疫渠道 港95%大厦存隐患 港府延误公布、安排混乱捱轰

香港一连三日出现逾百宗武汉肺炎确岁个案，绝大部分是本地病例，其中一个新增感染群组是居屋屋苑丽晶花园的D室单位，专家指出，屋苑排污设计与2003年爆发「沙士」(SARS，中国内地称非典型肺炎)的淘大花园类似，但相信危险度较低；不过，香港厕所协会副主席熊志权表示，香港有95%的大厦污水渠采用类似丽晶花园「疫区」的单管式设计，存在隐患，呼吁居民须确保去水位的U型隔气位须保持有水。

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丽晶花园多名居民确诊经传媒前(9日)晚报道后，卫生防竣中心才匆匆于深夜公布，有多人染疫的第6座，全幢居民须强制检测，昨早经专家认定后公布新群组，并令全幢楼宇同向单位的78名居民均须隔离，同座其余居民和另外两座出现病例的同向单位居民则全部需要强制检测。但对于是否同一大厦有四人确诊便须强制检测，官员之间亦有不同说法，检测安排亦遭居民投诉出现混乱，以致有医生忧虑，这显示中心人手不足和缺乏熟悉公共卫生人士领军，若不改善恐影响抗疫工作。

香港昨日新增112宗病例，令确诊人数累增至7291人，而在昨日的102宗本地病例中，包括一名丽晶花园第6座D室单位居民，令该座D室单位染疫人数增至8人，分属五个楼层，另外，同一屋苑的第18座D室和第4座E室各有一人确诊。

港府抗疫专家之一的袁国勇昨早视察屋苑后表示，大厦排污系统设计与2003年爆发「沙士」(SARS)的淘大花园相似，即厨房、厕所及浴室的去水位全部接驳同一粪渠，怀疑是传播渠道，但由于丽晶花园属单向式，天井并非密封，较淘大包围封闭式天井危险性较低，故此即使情况雷同，亦不会很严重。香港测量师学会建筑政策小组主席何巨业更发现，有两名居民确诊的D室单位的厕所粪渠曾经改装，削弱隔气功能，增加病毒倒流入室内的风险。

袁国勇又说，第6座已成「疫区」，所有D室居民需要撤离至检疫中心，其他居民因为检疫设施不足，只能进行检测。何巨业则认为，港府只撤离D室居民未必足够。

丽晶花园首宗确诊个案在上月23日出现，及至前日仍未能在下午的记者会上公布情况，卫生防护中心总监黄加庆昨午解释，该处首个确诊个案距现在已相隔较远，加上近期小区传染严重，多一、两个个案并非奇事，所以「可能迟少少先会知道」；而中心传染病处主任张竹君亦解释，因为召开记者会时，相关个案资料仍未到手，为未及时公布表示「唔好意思」。

但官员之间对强制检测标准有不同说法更教人觉得混乱，食物及卫生局副局长徐德义和卫生防护中心总监黄加庆都表示，没有硬指标，须作风险评估；不过，中心传染病处主任张竹君则说有初步准则，如同一大厦4个不相识的单位有确诊个案，该幢大厦的居民均须强制检测，但又补充，这不是硬指标，要看环境污染和风险评估等情况。

医学会传染病顾问委员会联席主席曾祈殷亦认为，防护中心发现丽晶第6座出现垂直传播「在时序上有延误」，突显负责接触追踪的职员工作量过大，须解决人手问题，若再出现延误，市民不会接受。他又认为，港府缺乏熟悉公共卫生领域的专家领军抗疫，以致造成乱象。

位于九龙湾的丽晶花园，是上世纪80年代中建设的私人参建居屋屋苑，有5904伙住户。