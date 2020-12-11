台湾打炒房 拟限制私法人购宅须经政府审查同意

台湾最近房价蠢动，政府推出打炒房措施，官员透露，如果这些措施仍无法使炒房行为收敛，内政部将祭出最后一张王牌，推动「私法人购买住宅核准制」。意思是，必要时特定购屋行为必须经过政府审查，除少数用途外都不会核准。但有专家认为，这样做跟共产国家没什么两样。

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台湾因为低利率及高租金等因素，导致资金流入房地产市场，房价愈炒愈高，行政院长苏贞昌日前宣示打炒房决心，中央银行于是祭出「不动产信用管制措施」；昨天行政院院会又接力通过「实价登录2.0」相关修法，同步处理「所得基本税额条例」部分条文修正草案，避免有心人利用设立公司炒房避税。

国家发展委员会主委龚明鑫强调，房地产应用作居住用途，而非一般性投资标的炒作；这波措施过后，炒作行为如果没有明显收敛，政府将有更积极的因应措施。

据透露，下阶段台湾官方将修改「平均地权条例」，禁止预售屋红单转让，目前正和立委沟通，会尽快报行政院院会处理，赶在立法院本会期结束前送出。

但如果房市还是没有降温，内政部将祭出最后一张王牌，推动「私法人购买住宅核准制」。所谓「私法人」是指一般公司、财团法人、社团法人、营利法人等，像是私立学校、基金会、寺庙、公会、商会等，都属私法人范畴。

修法的方向是，私法人购买住宅必须符合四大用途，一、长期出租经营，也就是不得转售；二、都市更新危险老旧住宅重建；三、员工宿舍；四、其它经中央主管机关核准的项目。被视为台湾官方打炒房的「撒手锏」。

内政部地政司长王成机说，政府将「私法人购买住宅核准制」列为中长期措施，视市场情势发展随时因应，相关法规研议会先准备。内政部次长花敬群也说，内政部会先预做准备，不希望真的用到，如果真有必要，法案也已讨论得差不多了。

目前台湾仅针对陆资购置不动产，设有限购自用住宅、限购一户、限制成屋等规定。还没有大规模实施过房产限购措施。

中华经济与金融协会副秘书长曾志超表示，限制私法人购买住宅是相当严重的措施，形同剥夺私人权利，与打炒房的目的是否相符，令人质疑。他认为，这样的措施推出前必须有合理根据，否则限制买卖与契约的自由，有违宪疑虑，跟共产国家没什么两样。

国民党立委曾铭宗指出，政府已陆续推出多项措施，财政部也已在研议囤屋税，除非这些措施执行后都没有效果，房价仍继续飙涨，才能祭出私法人限购住宅政策，因为在自由法治国家，这样的措施会有扭曲市场机制的疑虑。