台灣打炒房 擬限制私法人購宅須經政府審查同意

台灣最近房價蠢動，政府推出打炒房措施，官員透露，如果這些措施仍無法使炒房行為收斂，內政部將祭出最後一張王牌，推動「私法人購買住宅核准制」。意思是，必要時特定購屋行為必須經過政府審查，除少數用途外都不會核准。但有專家認為，這樣做跟共產國家沒什麼兩樣。

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台灣因為低利率及高租金等因素，導致資金流入房地產市場，房價愈炒愈高，行政院長蘇貞昌日前宣示打炒房決心，中央銀行於是祭出「不動產信用管制措施」；昨天行政院院會又接力通過「實價登錄2.0」相關修法，同步處理「所得基本稅額條例」部分條文修正草案，避免有心人利用設立公司炒房避稅。

國家發展委員會主委龔明鑫強調，房地產應用作居住用途，而非一般性投資標的炒作；這波措施過後，炒作行為如果沒有明顯收斂，政府將有更積極的因應措施。

據透露，下階段台灣官方將修改「平均地權條例」，禁止預售屋紅單轉讓，目前正和立委溝通，會儘快報行政院院會處理，趕在立法院本會期結束前送出。

但如果房市還是沒有降溫，內政部將祭出最後一張王牌，推動「私法人購買住宅核准制」。所謂「私法人」是指一般公司、財團法人、社團法人、營利法人等，像是私立學校、基金會、寺廟、公會、商會等，都屬私法人範疇。

修法的方向是，私法人購買住宅必須符合四大用途，一、長期出租經營，也就是不得轉售；二、都市更新危險老舊住宅重建；三、員工宿舍；四、其它經中央主管機關核準的項目。被視為台灣官方打炒房的「撒手鐧」。

內政部地政司長王成機說，政府將「私法人購買住宅核准制」列為中長期措施，視市場情勢發展隨時因應，相關法規研議會先準備。內政部次長花敬群也說，內政部會先預做準備，不希望真的用到，如果真有必要，法案也已討論得差不多了。

目前台灣僅針對陸資購置不動產，設有限購自用住宅、限購一戶、限製成屋等規定。還沒有大規模實施過房產限購措施。

中華經濟與金融協會副秘書長曾志超表示，限制私法人購買住宅是相當嚴重的措施，形同剝奪私人權利，與打炒房的目的是否相符，令人質疑。他認為，這樣的措施推出前必須有合理根據，否則限制買賣與契約的自由，有違憲疑慮，跟共產國家沒什麼兩樣。

國民黨立委曾銘宗指出，政府已陸續推出多項措施，財政部也已在研議囤屋稅，除非這些措施執行後都沒有效果，房價仍繼續飆漲，才能祭出私法人限購住宅政策，因為在自由法治國家，這樣的措施會有扭曲市場機制的疑慮。