彭定康：香港被中国政权锁上手铐 呼吁各国联手捍卫自由

面对香港民主运动近期遭受全面打压，民主派人士或流亡海外、或被入狱，英国末代港督彭定康（Chris Patten）12月10日在接受法国24电视台采访时形容香港目前的情况指，“有如已被中国政权锁上手铐”。他呼吁各国应联手捍卫民主自由等核心价值。

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自《香港国安法》于今年6月30日公布并实施后，香港立法会4名民主派议员被剥夺议员资格，引发民主派立法会议员总辞，黎智英、黄之锋和周庭等著名人士被还柙或判监，民主派遭受全面打压。对于香港局势，彭定康在采访中表示，“香港曾经是国际上其中一个享有自由的城市，但如今已被中国政权锁上手铐，近期多名民主派人士被捕正好反映这情况，一旦遇到挑战就毫不犹疑动用国安人员拘捕他们，情况相当令人担心”。

彭定康指出，相关事例皆显示出中方违反“一国两制”，直接干预香港事务。他认为，这只是北京方面的一贯行迳。他说，“你不能相信中国共产党，这只是中国一再违背承诺、违背国际规则的行为......这是中国政权的一种行为模式，战狼式的外交、中印边界冲突、对台湾的威胁和在南中国海违反跟邻国的承诺等。”

针对有说法指，是去年香港发生反修例抗争运动迫使北京强推国安法压制香港，彭定康说，“习近平上台执政后，已开始部署加强控制香港，因为当时中共开始意识到‘全球化将对其统治带来挑战’，带来民主自由等观念”。他续指，“中共视香港为这些价值的象征，他们痛恨这些价值，视之为威胁。这不是中国和香港的矛盾，而是中共和支持这些价值的人。”

另就有声音指责英国和欧盟不够支持香港，彭定康不同意这种说法。他谈到，早前共有39个国家发表联合声明，对中方打压香港自治和侵犯维吾尔穆斯林人权问题表达严重关切，英国也为持有英国国民（海外）护照（BNO）的港人降低移民门槛。采访中，彭定康强调，“当中国不断践踏这些西方价值，不用为这些行为负责，我们最终都会承受恶果，所以我们必须站出来守护这些价值。”