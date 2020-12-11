彭定康：香港被中國政權鎖上手銬 呼籲各國聯手捍衛自由

面對香港民主運動近期遭受全面打壓，民主派人士或流亡海外、或被入獄，英國末代港督彭定康（Chris Patten）12月10日在接受法國24電視台採訪時形容香港目前的情況指，“有如已被中國政權鎖上手銬”。他呼籲各國應聯手捍衛民主自由等核心價值。

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自《香港國安法》於今年6月30日公布並實施後，香港立法會4名民主派議員被剝奪議員資格，引發民主派立法會議員總辭，黎智英、黃之鋒和周庭等著名人士被還柙或判監，民主派遭受全面打壓。對於香港局勢，彭定康在採訪中表示，“香港曾經是國際上其中一個享有自由的城市，但如今已被中國政權鎖上手銬，近期多名民主派人士被捕正好反映這情況，一旦遇到挑戰就毫不猶疑動用國安人員拘捕他們，情況相當令人擔心”。

彭定康指出，相關事例皆顯示出中方違反“一國兩制”，直接干預香港事務。他認為，這只是北京方面的一貫行逕。他說，“你不能相信中國共產黨，這只是中國一再違背承諾、違背國際規則的行為......這是中國政權的一種行為模式，戰狼式的外交、中印邊界衝突、對台灣的威脅和在南中國海違反跟鄰國的承諾等。”

針對有說法指，是去年香港發生反修例抗爭運動迫使北京強推國安法壓制香港，彭定康說，“習近平上台執政後，已開始部署加強控制香港，因為當時中共開始意識到‘全球化將對其統治帶來挑戰’，帶來民主自由等觀念”。他續指，“中共視香港為這些價值的象徵，他們痛恨這些價值，視之為威脅。這不是中國和香港的矛盾，而是中共和支持這些價值的人。”

另就有聲音指責英國和歐盟不夠支持香港，彭定康不同意這種說法。他談到，早前共有39個國家發表聯合聲明，對中方打壓香港自治和侵犯維吾爾穆斯林人權問題表達嚴重關切，英國也為持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人降低移民門檻。採訪中，彭定康強調，“當中國不斷踐踏這些西方價值，不用為這些行為負責，我們最終都會承受惡果，所以我們必須站出來守護這些價值。”