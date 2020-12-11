江启臣与马英九召开记者会 声援中天批“独裁”

台湾中天新闻台执照12月11日到期，12日凌晨零时起将无法在有线电视播出。国民党主席江启臣、前总统马英九星期五召开国际记者会，声援中天。一身黑色西服领带的马英九在会上说，他怀著沉痛心情，穿上平常参加公祭的衣服，哀悼台湾即将消失的新闻自由。

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据中央社报导，国民党当天上午召开国际记者会，呼吁国际社会共同关切台湾当前执政者关掉一家电视新闻台，对台湾长久以来保障言论开放与新闻自由所造成的伤害。会上，有媒体问到，蓝营指当局侵害言论自由，但无国界记者组织（RSF）日前则评论此事无关新闻自由；马英九表示，无国界记者组织这样的说法，与多数人想法不同，不像新闻从业人员该有的说法。

江启臣说，前总统陈水扁任内，原本决定不准7家电视台换照，无国界记者组织当时认为是违反新闻自由，但对中天案却立场转变，令人好奇与不解。他亦称，中天只是个案，国民党在意的是媒体环境、新闻自由，是否能有效制衡与监督政府，令人遗憾的是这样的机制未受重视。

被指“亲中”的中天此前针对台国家通讯传播委员会（NCC）不予换照决定提出申诉，台北高等行政法院本月7日裁定驳回，中天于8日提抗告，最高行政法院合议庭预计在中天执照周五午夜届期前评议，作出裁定。马英九在记者会开场以英文致词称，为纪念追求“百分之百言论自由”而在1989年4月7日自焚的党外人士郑南榕，民进党在二次执政后，将4月7日定为“言论自由日”。

马英九谈到，美国时代杂志（TIME）刊出总统蔡英文的专访，后者说“台湾的言论自由是亚洲数一数二，是亚洲最自由的地方，对媒体来讲是一个最好的环境。”马英九提出，蔡英文的话犹言在耳，但今天却是中天新闻台在电视频道上的最后一天。他说，“蔡总统说一套、做一套，做出只有极权国家才会关闭新闻台、打压言论自由的丑事，将声称要捍卫的民主自由，推落深渊。”

同样一身黑衣出席会议的江启臣称，如果执政者可以因为自己的好恶，因为媒体的批判与监督，就动用国家机器介入独立机关的人事任命，要求独立行使职权的独立机关配合换照关台，就是假独立、真东厂。他说，独立机关自损官箴，伤害的不只是新闻自由，更是戕害宪法保障的民主自由，让国家向独裁靠拢。

江启臣认为，如果掌握国家机器的执政者，用国家资源介入媒体运作、封杀不同声音，不容许社会有不同意见，剥夺人民表达的权利，这是民主还是独裁。值得一提的是，国民党立委李德维另在立法院质询行政院长苏贞昌时，在最后1分钟时戴上口罩，并放“奇异恩典”音乐，搭配黑底投影片，秀出白丝带及言论自由已死的文字，表达对中天新闻台换照未过的不满。