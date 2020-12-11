航班有一人不守规并感染武肺将被罚停飞香港两星期 荷航受罚揭新例

香港武汉肺炎确诊人数近一星期居高不下，但港府原来早在上月上旬已悄悄收紧规定，任何来港航班若有乘客没有按规定提供真确数据，而机上又有一人证实确诊，便可能面对禁飞香港两星期的惩罚，有关新措施在荷兰皇家航空公司上星期受罚而曝光。

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根据港府公布，任何航班若有5名或以上人士确诊武肺，又或连续两班航班有3人染疫，便须禁飞香港两星期，但香港英文报章《南华早报》今(11日)天报道，荷航因有一名乘客没有遵守规定，港府禁止荷航由本月4日至17日飞港。但双方均拒绝透露，有关乘客所犯何事。

该报引述航空业界人士称，港府上月9日通向他们简介有关新例，但直至荷航受罚才公布有关情况。

本年8月以来，航空公司合计有15次因触犯防疫规定而被禁飞香港，当中以印度航空公司和尼泊尔航空公司被罚停飞的次数最多；而现时仍在禁飞中的，分别是尼泊尔航空公司、荷航及阿联酋航空公司。

随着圣诞节假期临近，港府可能会进一步收紧有关航班的防疫措施，港府抗疫专家之一的许树昌教授建议，措施可以包括为每次航班订定人数上限，又或延长例飞时间。