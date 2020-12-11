黎智英被加控国安罪名 英首相表严重关切 欧盟瑞典关注呼吁

香港壹传媒创办人黎智英12月11日被港警加控“勾结外国或者境外势力危害国家安全”，案件在12日早上会在西九龙裁判法院开庭。随后，英国首相约翰逊（Boris Johnson）的发言人，欧盟外交事务及安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）的发言人和瑞典外交部长林德(Ann Linde)等外国政要已对此事表示严重关切及关注。

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约翰逊的发言人当天向记者表示，“英国仍然对香港当局专注于对黎智英等民主人士进行法律诉讼深表关切。”英方指，“我们已经向当局提出了这一案件，并将继续在高层游说他们停止针对民主人士的声音。”尽管黎智英持有英国护照，但英国外交部表示，由于中国不承认双重国籍，因此不能为他提供领事协助。

此外，欧盟外交事务及安全政策高级代表博雷利的发言人马斯拉里（Nabila Massrali）通过推特指出，“香港：对活动人士黎智英的指控。在国家安全法下，黎智英事件是香港公民社会和民主派声音的另一个令人关切的发展。基本自由必须得到尊重和保护。”

瑞典外交部长林德亦在推特上写道，“随着逮捕人权活动人士的事件不断发生，香港的事态发展更加令人担忧。必须确保香港基本法所保障的人权和自由得到行使。”目前就该事件来自国际社会的回应仍在发酵中。