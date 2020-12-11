BNO居英計畫下月底開始 內政大臣與羅冠聰等人會晤 稱會盡量保香港自由

2020年12月9日英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel)（前中）與身在倫敦的前香港眾志主席羅冠聰（前左一）和12名偷渡台灣時被中國拘捕港人之一的李宇軒妹妹（右一）等人會面。

在香港的英國公民(海外)(簡稱BNO)護照持有人可以更易移居英國的計畫快將開始之際，主導上述計畫的內政大臣彭黛玲(Priti Patel)與身在倫敦的前香港眾志主席羅冠聰和12名偷渡台灣時被中國拘捕港人之一的李宇軒妹妹會面，彭黛玲會後表示，對北京引入《港區國安法》深表遺憾，指有關做法嚴重破壞《中英聯合聲明》，承諾會與港人一起，並恪守承諾，支持及悍衛港人自由。

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這是羅冠聰7月抵達英國以來首次與官員會面，而非官方人士能與內閣官員會見則更為罕見。在BNO護照持有人入境英國6年後申請成為英國公民的計畫在下月底落實之前，羅冠聰等人與彭黛玲會面，他會後在社交媒體表示，會面機會相當寶貴，雙方的對話甚具建設性。他又代港人感謝英國政府在關鍵時刻提供了BNO計畫，令部份港人免於政治打壓，期望日後爭取與更多英國內閣官員會面，促使國際更了解中共的威權擴張，守護民主。

雙方沒有透露有否談及把BNO計畫擴大至其他沒有BNO資格的港人的問題。BNO是英國在1997年撤出香港時給予港人的身分，持有人不具英國居留權，但可免簽證入境6個月，但英國在中國人大常委會通過廣受西方國家批評的《港區國安法》後，握出計畫，由明年1月底開始，讓BNO護照持有人入境後6年申請公民身分，但很多參與去年的反修例運動的年輕人是在97年後出生，不具申領BNO資格，有聲音要求英國把計畫擴大至這些不具BNO資格人士。

一同與彭黛玲會面的，尚有被深圳拘捕的12港人之一、「香港故事」成員李宇軒的妹妹Beatrice，她向彭黛玲表示，希望英國繼續為生活方式被徹底催毀的港人多做點事。安排今次會面的倫敦市長保守黨候選人貝利(Shaun Bailey)表示，對香港年輕人爭取權利和自由的勇氣印象深刻，希望港人知道，倫敦會熱烈歡迎香港人的到來。