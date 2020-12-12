如何規避美國制裁？受制裁港官透露讓妻子管錢支出

《南華早報》12月12日引述一名受到美國制裁的香港高官的話指，他每月的全部工資都直接進入妻子的銀行賬戶。他介紹稱，他的妻子負責他們所有的家庭開支，例如支付他的手機賬單，並在他們購物或外出就餐時買單等。

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報導稱，受訪官員是被美國因北京推行《港區國安法》制裁的29名現任和退休的中港官員之一。根據制裁措施，相關中港官員們在美國的資產被凍結，而美國的銀行、企業和個人普遍被禁止與他們交易。據悉，在美國國務院警告各大金融機構不要與那些被列入制裁清單的人做生意，否則自己將可能面臨嚴厲懲罰後不久，大多數香港官員在今年10月被他們的銀行要求關閉賬戶。

遭受美方制裁的香港特首林鄭月娥此前曾透露稱，她已經沒有銀行賬戶，只能以現金形式領取工資並進行消費，“成堆的現今”放在家中的抽屜里。這位匿名的高級官員亦表示，在他被迫關閉銀行賬戶後，他將畢生積蓄轉到了妻子的賬戶上。在他的名字出現在美國制裁名單上的兩天後，香港的一家美國金融機構在一封信中通知他，他不再能使用信用卡。隨後，他的銀行與他聯繫，“建議 ”他關閉賬戶。

該官員介紹稱，在與銀行方面會面時，他清楚地知道，銀行主管擔心如果不停止與他的業務往來，可能會受到美國的懲罰。該官員談到銀行面臨的處境時說，“在制裁之下，他們也是受害者，他們別無選擇，只能關閉我的賬戶。”從那以後，該官員的生活發生了許多改變，“沒有信用卡或電子支付賬戶，我在購物或外出就餐時必須用現金或八達通卡支付，除非我和妻子一起去。”他說，“我必須在日常生活中依靠她。”

該官員承認這種不便是一種困擾。他說，“這太荒謬了。我們在香港執行法律是為了懲罰違法者，但我們卻受到另一個國家的制裁。”該報了解到，受制裁影響的官員可以選擇以現金形式領取工資，將工資轉入家人的銀行賬戶，或者讓政府保留一部分錢，直到他們需要時再要為止。第二位確認不再有銀行服務的官員說，他和林鄭月娥是同路人，但拒絕透露他是否也把現金放在家裡。

第三位官員說，在美國宣布制裁後，他的銀行並沒有要求他立即關閉賬戶。他表示，“但他們限制了我的一些銀行服務，所以我不能辦理網上銀行，不能進行海外彙款，也不能使用信用卡”。直到10月，在美國國務院警告相關金融機構後，他的銀行才要求他關閉賬戶。此外，該報聯繫的所有官員都拒絕透露他們的銀行名稱。但他們說，該市一家大陸附屬銀行參與其中。他們指出，制裁影響了所有在美國有業務或生意的金融機構。

香港金融管理局表示，沒有收到與黑名單官員有關的投訴，並拒絕對其他細節發表評論。該局的一名代表亦指，不時提醒銀行在經營過程中要仔細評估所有相關風險，採取適當的風險管理措施，並努力公平對待客戶。當被問及如何處理這些官員的賬戶時，渣打銀行稱，“我們正密切關注這一情況，並致力於遵守我們所經營市場的所有法律、規則和條例。”香港最大的貸款機構滙豐銀行拒絕發表評論，中國銀行(香港)亦沒有回應質詢。