如何规避美国制裁？受制裁港官透露让妻子管钱支出

《南华早报》12月12日引述一名受到美国制裁的香港高官的话指，他每月的全部工资都直接进入妻子的银行账户。他介绍称，他的妻子负责他们所有的家庭开支，例如支付他的手机账单，并在他们购物或外出就餐时买单等。

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报导称，受访官员是被美国因北京推行《港区国安法》制裁的29名现任和退休的中港官员之一。根据制裁措施，相关中港官员们在美国的资产被冻结，而美国的银行、企业和个人普遍被禁止与他们交易。据悉，在美国国务院警告各大金融机构不要与那些被列入制裁清单的人做生意，否则自己将可能面临严厉惩罚后不久，大多数香港官员在今年10月被他们的银行要求关闭账户。

遭受美方制裁的香港特首林郑月娥此前曾透露称，她已经没有银行账户，只能以现金形式领取工资并进行消费，“成堆的现今”放在家中的抽屉里。这位匿名的高级官员亦表示，在他被迫关闭银行账户后，他将毕生积蓄转到了妻子的账户上。在他的名字出现在美国制裁名单上的两天后，香港的一家美国金融机构在一封信中通知他，他不再能使用信用卡。随后，他的银行与他联系，“建议 ”他关闭账户。

该官员介绍称，在与银行方面会面时，他清楚地知道，银行主管担心如果不停止与他的业务往来，可能会受到美国的惩罚。该官员谈到银行面临的处境时说，“在制裁之下，他们也是受害者，他们别无选择，只能关闭我的账户。”从那以后，该官员的生活发生了许多改变，“没有信用卡或电子支付账户，我在购物或外出就餐时必须用现金或八达通卡支付，除非我和妻子一起去。”他说，“我必须在日常生活中依靠她。”

该官员承认这种不便是一种困扰。他说，“这太荒谬了。我们在香港执行法律是为了惩罚违法者，但我们却受到另一个国家的制裁。”该报了解到，受制裁影响的官员可以选择以现金形式领取工资，将工资转入家人的银行账户，或者让政府保留一部分钱，直到他们需要时再要为止。第二位确认不再有银行服务的官员说，他和林郑月娥是同路人，但拒绝透露他是否也把现金放在家里。

第三位官员说，在美国宣布制裁后，他的银行并没有要求他立即关闭账户。他表示，“但他们限制了我的一些银行服务，所以我不能办理网上银行，不能进行海外汇款，也不能使用信用卡”。直到10月，在美国国务院警告相关金融机构后，他的银行才要求他关闭账户。此外，该报联系的所有官员都拒绝透露他们的银行名称。但他们说，该市一家大陆附属银行参与其中。他们指出，制裁影响了所有在美国有业务或生意的金融机构。

香港金融管理局表示，没有收到与黑名单官员有关的投诉，并拒绝对其他细节发表评论。该局的一名代表亦指，不时提醒银行在经营过程中要仔细评估所有相关风险，采取适当的风险管理措施，并努力公平对待客户。当被问及如何处理这些官员的账户时，渣打银行称，“我们正密切关注这一情况，并致力于遵守我们所经营市场的所有法律、规则和条例。”香港最大的贷款机构汇丰银行拒绝发表评论，中国银行(香港)亦没有回应质询。