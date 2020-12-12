彭斯：黎智英是英雄 蓬佩奥：揭露中共专制是黎的唯一罪行

香港壹传媒创办人黎智英12月11日被加控“勾结外国或境外势力危害国家安全”罪，后于12日提堂。对此，美国副总统彭斯、国务卿蓬佩奥及一众国会参众议员相继发声表示关注。彭斯称，“针对黎智英的控罪是对世界各地热爱自由人士的侮辱”。蓬佩奥亦称，“揭露中共专制是黎的唯一'罪行'。”

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彭斯在推特上上传了黎智英去年到访华盛顿时二人会谈时拍摄的照片，并发文指，“今天对黎智英的指控，就等于侮辱世界各地热爱自由的人。黎是一位英雄，我一直对他坚持争取民主以及香港人应获保障的权利而受激励”。彭斯还在帖文加上“释放黎智英（#FreeJimmyLai）的标签。”

蓬佩奥在推特上写道，“《香港国安法》本身就是对公义的嘲弄”。他表示，“黎智英唯一的‘罪行’，就是他讲出真相，揭露中共专制与其对自由的恐惧”。他强调，当局应撤销对黎智英的指控，并将他立即释放。据悉，蓬佩奥在黎智英于 8 月被捕时亦曾发声。他当时表示，对于黎智英因《香港国安法》被捕感到极为关切，并称“这进一步证明中共已剥夺了香港的自由并侵蚀了其人民的权利。”

此外，不少美国会参众议员也就黎智英被加控国安罪名的消息相继表态。共和党籍参议员鲁比奥（Marco Rubio）在推特发文称，“利用《香港国安法》起诉黎智英、壹传媒财务总监及黎智英儿子是试图令任何敢于说出真相的人噤声，直指必须撤销相关控罪，破坏香港自由的人士必须问责。”美国国会和行政当局中国委员会（CECC）则形容黎智英被起诉完全是滥用《香港国安法》，须终止政治检控。

此外，共和党籍参议员斯科特（Rick Scott）星期五还去信香港行政长官林郑月娥，要求她释放黎智英、已解散的香港众志前秘书长黄之锋、前主席林朗彦、成员周庭，以及其他因为和平抗议而被捕的香港市民，指他们无真正犯罪，只是戳中中方领导人的玻璃心。他并批评林郑月娥向北京屈服让香港人受苦，令香港经济支离破碎，小企业与国际公司出走，港府丧失美国给予的所有特殊待遇，港人也活于恐惧。

拜登提名的美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）日前曾在推特上表示，“我们与我们的盟友和伙伴站在一起，反对中国对香港自由的攻击，并帮助那些受迫害的人找到安全的避风港。” 在大西洋彼岸，欧盟外交事务及安全政策发言人马斯拉里（Nabila Massrali）周五表示，黎智英被起诉是“国安法打压香港公民社会和支持民主声音又一例证”，强调“基本自由必须得到尊重和保护”。