美国财政部称未有金融机构与被制裁中港官员违规交易

美国财政部12月11日表示，自10月开始未发现有银行或金融机构，与因为制订《港区国安法》打压香港自治和港人权力自由而被美国制裁的人士有重要交易，因此未有需要采取行动。美国财政部表示，会继续监察相关机构有没有遵守美方的制裁规定。

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美国财政部向国会提交的报告说，“目前，财政部尚未发现有任何一家外国金融机构明知故犯地，与国务院确定的外国人进行了重大交易”，报告中提到了 “外国金融机构”，并指“财政部将继续监测符合这些标准的任何活动”。

美国财政部提交的这一报告是根据国会通过的《香港自治法》要求的，此前美国国务院在10月向国会提交的报告中，因香港行政长官林郑月娥和中国国务院港澳办主任夏宝龙等10名官员，在执行《港区国安法》中的作用而被列入名单。

美国财政部的这一表态可能会让那些因害怕面临惩罚，而试图解除与受制裁者的任何联系的各大银行松一口气。林郑月娥日前在接受香港国际财经台（HKIBC）专访时被记者问到，她在遭美国政府制裁后是否有带来不便。林郑月娥透露指，因受美国制裁，要停用银行账户，港府用现金出粮给她，并称有成堆的现金在家。不过，她说因为维护国家安全而受制裁是荣幸。

《香港自治法案》于今年7月14日生效，其在生效后，美国国务卿须在90日内与未来每年报告受制裁中港官员和金融机构名单，列举出协助中方违反《中英联合声明》或《基本法》的人士，提供解释并指明与相关人员有业务往来的金融机构。制裁手段包括冻结资产、拒绝入境美国等。被制裁的金融机构将面临被禁止向美国金融机构借贷、禁止银行交易、禁止使用美元外汇交易、禁止售卖军民两用高科技装备等一系列制裁。