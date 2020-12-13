子女狱中探望黎智英 黎庭上听到“Jimmy加油”称感动不已

香港壹传媒创办人黎智英12月11日被加控“勾结外国或境外势力危害国家安全”罪，后于12日提堂。案件当天由《香港国安法》指定法官、总裁判官苏惠德审理，黎智英保释申请再次遭拒，还柙至明年4月16日再审。黎智英的女儿及长子周日再次前往收押所探望，黎带话说，昨日在庭上见到众多人，听到有人叫，“Jimmy加油（黎的英文名），老板加油”颇为感动。

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据《苹果日报》报导，星期日是黎智英被关进香港荔枝角收押所第十一日，早上8时，黎的女儿及长子黎见恩到收押所探望。黎智英女儿介绍称，按惩教署规定每月带入收押所的日用品及零食等有所限制，所以暂时未有再带日用品及食物给父亲。她指会问黎想看什么书籍，稍后再带来。据悉，两人在逗留1个半小时后离开，黎智英女儿转述父亲的话称，昨日在庭上见到众多人，听到有人叫，“Jimmy加油，老板加油”后很感动。长子黎见恩亦指，父亲精神好，并称，“他好谢谢大家支持，好感激，他比我上次见他开心了好多，我们不需要这样担心”。

当被问到黎智英被加控“勾结外国或境外势力危害国家安全罪”，是否担心黎会被送中受审等问题时，黎见恩称，现阶段不便评论。他表示，其父黎智英“并无犯罪前科，所以很难讲”。但他补充说，“始终要对香港有信心，最坏情况大家都知，所以希望不要发生”。依照《香港国安法》第二十九条规定，对黎志英的国安罪名指控最高可判处无期徒刑。

星期日当天，天主教香港教区荣休主教陈日君枢机亦抵达狱中探望黎智英。陈日君枢机称，今日到来送圣体，他指当天是喜乐主日，故与同为天主教徒的黎智英一齐读圣经。另就黎智英被加控国安罪名的消息，美国副总统彭斯（Mike Pence）、国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）、英国首相约翰逊（Boris Johnson）和欧盟外交及安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）等外国政要均相继表态表示关切，并指与中方交涉要求将其立即释放。