台两部长发文声援黎智英“受审的应该是中共和港府”

香港壹传媒创办人黎智英日前上庭应讯加控的“勾结外国或境外势力危害国家安全”罪名，由于所谓的罪证包括追踪台湾总统蔡英文的Twitter，台湾各方有识之士均表愤慨并发文声援黎智英。台湾交通部长林佳龙发文指：“真正受审判的人不是黎智英，而是中共和中共控制的香港政府。”外交部长吴钊燮则形容黎出庭时遭铁链缠身，其实就是中国危害自由与人权的证据。

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吴钊燮在外交部Twitter表示，黎智英案件中的“证据”包括在Twitter关注总统蔡英文，“对我来说，这实是中国侵犯自由和人权罪行的证据！”该则推文并加注“让香港自由（ #FreeHK ）”的关键字，声援香港。

对于黎智英被上铐，林佳龙表示，真正受审判的不应是黎智英，而是中共和中共控制的香港政府。他称感受到现时港人的孤单与愤怒，“台湾会全力支持香港人争取自由跟民主运动，当他们遭遇不义时，要给予声援成为后盾，盼香港人走出一条民主康庄大道”。

林批评，统治者没有信心、不愿改革，不被人民认同统治有正当性时，才会在世界中以众目睽睽的方式来羞辱自由民主斗士，“以言入罪、未审先囚”。他称，今日中共跟香港政府审判黎智英，但同时也让世界审判中共这个没民意基础的政权，以及中共控制的港府。

陆委会副主委兼策进会代理董事长邱垂正13日在高雄举办的“2020台港文化合作论坛”上表示，香港的情势复杂而严峻，台湾跟国际社会高度关注同感忧心，台港一路走来也曾陷入低潮与挫折崎岖，就像文化论坛过去十年，一步一脚印走上康庄大道。

邱垂正强调，台港有相同的核心价值也是普世价值，台港同心，风雨无阻，我们携手扶持，希望香港的朋友要怀抱希望，台湾永远替你们加油、打气。

桃园市长郑文灿今晚在Facebook贴文表示，北京政府采取更高压威权的方式，来压制香港的言论自由，黎智英遭以甲级重犯规格押至法院，这就如同香港的言论自由被蛮横地禁锢，台湾人民绝对会坚毅不屈，勇敢地做香港人的后盾。

中国民运人士王丹在面书分享黎智英遭铁链缠身的照片，痛心表示“这幅画面，令人悲愤”，指出“一个七十多岁的老人，为了维护自己家园的自由，被当局铁链缠腰的方式押入大牢。”，痛批中国共产党“统治70多年之后，中国已经回到了清朝”。

台湾知名作家冯光远昨在深夜发文，感谢黎智英对台湾的媒体贡献“因为他，台湾的媒体，从政治走狗，提升到政治看门狗”，他把香港、英国媒体里的八卦概念带进台湾“一脚踢碎了台湾媒体人畏缩、伪善的那一套，一下子建立了经由八卦这个概念带来的媒体的无畏与奔放”，冯认为“黎智英是台湾过去二十年来最重要的媒体人”，而他现在在香港坐中国共产党的大牢。